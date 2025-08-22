Trump anuncia fecha del sorteo del Mundial 2026: será en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó oficialmente la sede y la fecha del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, que se disputará en Norteamérica.

El evento se llevará a cabo el 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington D.C., un recinto cultural emblemático de la capital estadounidense.

El anuncio se realizó en el Despacho Oval de la Casa Blanca, acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como por miembros del gabinete de Trump, entre ellos el vicepresidente JD Vance y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

¿CUÁNDO INICIA EL MUNDIAL 2026?

El Mundial 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, con la participación de 48 selecciones nacionales, 16 más que en las ediciones previas disputadas entre 1998 y 2022.

"Es un gran honor traer este evento mundial y a los mejores atletas del mundo al centro cultural de nuestra nación", destacó Trump al anunciar el sorteo.

Previo al acto, el mandatario visitó el Centro Kennedy para supervisar las obras de modernización que su administración impulsa en el recinto. Subrayó que la Copa del Mundo será "el conjunto de eventos más grande y complejo en la historia del deporte, como organizar varios Super Bowl en poco tiempo".

Donald Trump anuncia que el sorteo de grupos del Mundial será en el Kennedy Center de Washington DC el 5 de diciembre. pic.twitter.com/zRaX8J9hB5 — Alberto Lati (@albertolati) August 22, 2025

UN TROFEO SOLO PARA GANADORES

Durante la ceremonia, Gianni Infantino entregó a Trump el trofeo de la Copa del Mundo, destacando que solo los "ganadores" suelen tenerlo en sus manos, como el propio mandatario y Lionel Messi, último campeón mundial con Argentina.

Con este anuncio, la organización del Mundial 2026 en Norteamérica avanza hacia uno de los momentos más esperados: el sorteo que definirá los grupos del torneo más grande en la historia del futbol.