EU revisará visas de más de 55 millones de extranjeros: podrían ser revocadas o derivar en deportación

El gobierno de Estados Unidos anunció que más de 55 millones de personas con visas válidas serán sometidas a una revisión exhaustiva y permanente, con el fin de detectar posibles violaciones que puedan derivar en la revocación del documento o incluso en la deportación del titular.

De acuerdo con el Departamento de Estado, todos los portadores de visas estadounidenses están sujetos a un proceso de "revisión continua", que incorpora información de carácter policial, migratorio y cualquier nuevo dato que surja después de la expedición del permiso.

"Revisamos toda la información disponible como parte de nuestro control, incluidos los registros policiales o migratorios, o cualquier información que surja después de la emisión de la visa que indique una posible inelegibilidad", señaló la dependencia a The Associated Press.

¿TE PODRÁN CANCELAR TU VISA AMERICANA?

La autoridad migratoria indicó que, de encontrarse irregularidades, la visa será cancelada de manera inmediata y, si el titular se encuentra dentro del territorio estadounidense, podría enfrentar la deportación.

Entre los criterios que serán considerados están:

Exceder el tiempo autorizado de la visa.

Antecedentes criminales o conductas que representen una amenaza a la seguridad pública.

Participación o apoyo a actividades terroristas.

La revisión también contempla un mayor escrutinio de redes sociales, antecedentes legales y migratorios en el país de origen, así como la obligación de los solicitantes de desactivar protecciones de privacidad en dispositivos electrónicos durante entrevistas consulares.

AUMENTAN REVOCACIONES DE VISAS

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, la política migratoria ha endurecido los procesos de control y deportación, no solo contra indocumentados sino también contra estudiantes y visitantes con permisos vigentes.

Según cifras del propio Departamento de Estado, las revocaciones de visas se duplicaron en comparación con el mismo periodo del año pasado, con un aumento particularmente alto en las de estudiante.

Tan solo en esta semana se reportó la cancelación de más de 6 mil visas de estudiantes por distintas violaciones, entre ellas exceder el tiempo de estancia, agresiones, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, y en algunos casos por apoyo a organizaciones terroristas.

De ese total, alrededor de 4 mil revocaciones respondieron a infracciones reales de la ley y entre 200 y 300 estuvieron vinculadas directamente con actividades relacionadas con terrorismo.