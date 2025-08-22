Estados Unidos suspende visas de trabajo para choferes de camiones extranjeros

El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión inmediata de la emisión de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales extranjeros bajo el argumento de que la presencia creciente de estos trabajadores representa un riesgo para la seguridad vial y para el empleo de camioneros locales.

"El creciente número de conductores extranjeros que operan camiones de gran tamaño en las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de los estadounidenses y socava el sustento de los camioneros nacionales", declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de su cuenta en X.

Aunque Rubio no ofreció cifras oficiales sobre accidentes o el número de choferes extranjeros en el sector, la medida entró en vigor de manera inmediata.

Effective immediately we are pausing all issuance of worker visas for commercial truck drivers.



The increasing number of foreign drivers operating large tractor-trailer trucks on U.S. roads is endangering American lives and undercutting the livelihoods of American truckers. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 21, 2025

LA RAZÓN DETRÁS DE LA DRÁSTICA MEDIDA

El anuncio ocurre pocos días después del arresto de Harjinder Singh, un camionero de origen indio acusado de tres cargos de homicidio tras realizar una maniobra prohibida en una autopista de Florida, lo que desató críticas políticas.

Simpatizantes del Gobierno de Donald Trump aprovecharon el caso para cuestionar a los demócratas, señalando que Singh habría obtenido su licencia en California, estado gobernado por Gavin Newsom, quien figura como posible rival político en las elecciones de 2028.

Además, la Administración Trump informó que está revisando los antecedentes de más de 55 millones de personas con visas válidas en Estados Unidos, con el fin de detectar posibles infracciones que podrían derivar en la cancelación de documentos migratorios y eventuales deportaciones.