VIDEOS | Huracán "Erin" deja devastación en Carolina del Norte

Este jueves 21 de agosto, el huracán “Erin”, de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, impactó las costas de Carolina del Norte, Estados Unidos, el cual dejó una severa devastación.

Debido a las fuertes inundaciones, las autoridades norteamericanas evacuaron a más de dos mil personas; hasta el momento se reportan únicamente daños materiales.

Did you know that the ultimate purpose of a hurricane is the redistribution of heat from the tropics towards the poles? Congratulations Erin, you are rocking your purpose in life. pic.twitter.com/cHlSjfI9HY — Derek Van Dam (@VanDamCNN) August 18, 2025

De acuerdo con información del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), el meteoro se ubicó a 340 kilómetros al este de Cabo Hatteras, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, y se desplazó al noreste a 28 kilómetros por hora.

People watch as powerful waves from Hurricane Erin hit beachside homes along North Carolina’s Outer Banks on Wednesday morning. pic.twitter.com/KXwpT19xpm — AccuWeather (@accuweather) August 20, 2025

El aviso del NHC establece que “Erin” tuvo su punto más cercano a la costa de Carolina del Norte y ahora se desplazó hacia el nor-noreste. Y pese a que no tocó tierra, su tuvo un devastador paso por la región por lo que se decretó emergencia y el desalojo de más de dos mil personas de la isla de Ocracoke.

#BREAKING: New footage from the Outer Banks in North Carolina is showing flooding during low tide from Hurricane Erin.



This is one of the most vulnerable communities for flooding from the hurricane.



Please pray for North Carolina today. pic.twitter.com/vgu3K8O1AH — Matt Van Swol (@matt_vanswol) August 20, 2025

Asimismo, la autoridad climática estadounidense advirtió que el huracán alcanzó la categoría 5, durante la cual seguiría produciendo oleaje que amenaza la vida “a lo largo de las playas de las Bahamas, gran parte de la costa este de los Estados Unidos, las Bermudas y el Atlántico de Canadá durante los próximos días”.

EEUU La espuma del mar azota el Dolphin Oceanfront Motel en Nags Head, mientras el huracán Erin se aleja el jueves por la noche. Carolina del Norte pic.twitter.com/LpNCdMz7Ft — Periodistassinfronteras (@periodistassin2) August 22, 2025

Las autoridades también pronosticaron inundaciones en los Outer Banks, donde se registraron “olas grandes”, “erosión y lavado de la playa”.

Asimismo, “Erin” podría afectar las costas de Virginia y los vientos azotarían el sur de Nueva Inglaterra y las costas del Atlántico Medio hasta la primera hora del viernes.