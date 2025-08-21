  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 21 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

VIDEOS | Huracán "Erin" deja devastación en Carolina del Norte

Si tiene familiares en esta región de Estados Unidos, écheles una llamada: al menos 2 mil personas han sido afectadas por las inundaciones

Ago. 21, 2025
VIDEOS | Huracán Erin deja devastación en Carolina del Norte

Este jueves 21 de agosto, el huracán “Erin”, de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, impactó las costas de Carolina del Norte, Estados Unidos, el cual dejó una severa devastación.

Debido a las fuertes inundaciones, las autoridades norteamericanas evacuaron a más de dos mil personas; hasta el momento se reportan únicamente daños materiales.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), el meteoro se ubicó a 340 kilómetros al este de Cabo Hatteras, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, y se desplazó al noreste a 28 kilómetros por hora.

El aviso del NHC establece que “Erin” tuvo su punto más cercano a la costa de Carolina del Norte y ahora se desplazó hacia el nor-noreste. Y pese a que no tocó tierra, su tuvo un devastador paso por la región por lo que se decretó emergencia y el desalojo de más de dos mil personas de la isla de Ocracoke.

Asimismo, la autoridad climática estadounidense advirtió que el huracán alcanzó la categoría 5, durante la cual seguiría produciendo oleaje que amenaza la vida “a lo largo de las playas de las Bahamas, gran parte de la costa este de los Estados Unidos, las Bermudas y el Atlántico de Canadá durante los próximos días”.

Las autoridades también pronosticaron inundaciones en los Outer Banks, donde se registraron “olas grandes”, “erosión y lavado de la playa”.

Asimismo, “Erin” podría afectar las costas de Virginia y los vientos azotarían el sur de Nueva Inglaterra y las costas del Atlántico Medio hasta la primera hora del viernes.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
México podría vivir un invierno crudo e histórico debido al vórtice polar
Internacional / Mundo

México podría vivir un invierno crudo e histórico debido al vórtice polar

Agosto 21, 2025

La temporada de frentes fríos está a días de empezar; algunos refieren que podrían adelantarse. El fenómeno se origina en el Polo Norte

IMÁGENES FUERTES: Fotos y videos del atentado terrorista en Colombia; hay 13 muertos y decenas de heridos
Internacional / Mundo

IMÁGENES FUERTES: Fotos y videos del atentado terrorista en Colombia; hay 13 muertos y decenas de heridos

Agosto 21, 2025

El atentado se registró cerca de una base de la Fuerza Aeroespacial; además, delincuentes derribaron un helicóptero de la Policía

EE.UU. alerta a sus ciudadanos: no viajar ni permanecer en Venezuela
Internacional / Mundo

EE.UU. alerta a sus ciudadanos: no viajar ni permanecer en Venezuela

Agosto 21, 2025

Washington reitera que el país sudamericano representa graves riesgos para los estadounidenses