EE.UU. alerta a sus ciudadanos: no viajar ni permanecer en Venezuela

La Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela (VAU), con sede en la Embajada de EE.UU. en Bogotá, reiteró su advertencia oficial para no viajar ni permanece en Venezuela.

Según un aviso publicado hoy, el país sudamericano representa graves amenazas para los ciudadanos estadounidenses, incluyendo detenciones ilegales, torturas, terrorismo, secuestros, violencia criminal y disturbios civiles.

Esta advertencia, originalmente emitida en 2019 tras la retirada del personal diplomático estadounidense del país, fue recientemente recordada por el VAU a través de sus canales oficiales, en medio de crecientes tensiones entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro.

NO VIAJAR



El Gobierno de los Estados Unidos advierte a cualquier ciudadano de los Estados Unidos o que tenga cualquier tipo de residencia en los Estados Unidos, que no viajen ni permanezcan en Venezuela debido a los graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la...

AUMENTA TENSIÓN DIPLOMÁTICA ENTRE AMBOS PAÍSES

La escalada diplomática se intensificó luego de que la Casa Blanca confirmara el despliegue de tres buques militares con 4 mil soldados en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas.

La portavoz Karoline Leavitt aseguró que Estados Unidos está dispuesto a "usar todo su poder" para frenar el flujo de drogas hacia su territorio, lo que ha generado reacciones de condena en Caracas y en aliados regionales como Cuba, Bolivia, Nicaragua y Colombia.

RESALTAN IMPORTANCIA DE ABANDONAR EL PAÍS

El Gobierno venezolano calificó estas acciones como una "amenaza" que pone en riesgo la estabilidad y la paz en la región, acusando a EE.UU. de "carecer de credibilidad" en sus intenciones.

EE.UU. insiste en que los riesgos para sus ciudadanos en Venezuela son inaceptables, e insta tanto a viajeros como a residentes con ciudadanía o residencia estadounidense a abandonar el país lo antes posible, o evitar ingresar bajo cualquier circunstancia.