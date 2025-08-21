  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 21 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

EE.UU. alerta a sus ciudadanos: no viajar ni permanecer en Venezuela

Washington reitera que el país sudamericano representa graves riesgos para los estadounidenses

Ago. 21, 2025
Esta advertencia, originalmente emitida en 2019 tras la retirada del personal diplomático estadounidense del país.
Esta advertencia, originalmente emitida en 2019 tras la retirada del personal diplomático estadounidense del país.

La Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela (VAU), con sede en la Embajada de EE.UU. en Bogotá, reiteró su advertencia oficial para no viajar ni permanece en Venezuela.

Según un aviso publicado hoy, el país sudamericano representa graves amenazas para los ciudadanos estadounidenses, incluyendo detenciones ilegales, torturas, terrorismo, secuestros, violencia criminal y disturbios civiles.

Esta advertencia, originalmente emitida en 2019 tras la retirada del personal diplomático estadounidense del país, fue recientemente recordada por el VAU a través de sus canales oficiales, en medio de crecientes tensiones entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro.

AUMENTA TENSIÓN DIPLOMÁTICA ENTRE AMBOS PAÍSES

La escalada diplomática se intensificó luego de que la Casa Blanca confirmara el despliegue de tres buques militares con 4 mil soldados en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas.

La portavoz Karoline Leavitt aseguró que Estados Unidos está dispuesto a "usar todo su poder" para frenar el flujo de drogas hacia su territorio, lo que ha generado reacciones de condena en Caracas y en aliados regionales como Cuba, Bolivia, Nicaragua y Colombia.

imagen-cuerpo

RESALTAN IMPORTANCIA DE ABANDONAR EL PAÍS

El Gobierno venezolano calificó estas acciones como una "amenaza" que pone en riesgo la estabilidad y la paz en la región, acusando a EE.UU. de "carecer de credibilidad" en sus intenciones.

EE.UU. insiste en que los riesgos para sus ciudadanos en Venezuela son inaceptables, e insta tanto a viajeros como a residentes con ciudadanía o residencia estadounidense a abandonar el país lo antes posible, o evitar ingresar bajo cualquier circunstancia.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Visa americana: Este es el único consulado con citas para este 2025
Internacional / Mundo

Visa americana: Este es el único consulado con citas para este 2025

Agosto 21, 2025

La alta demanda para tramitar la visa americana en México ha saturado las agendas de los consulados estadounidense

Estos serían los efectos del eclipse solar más largo del siglo para la Tierra
Internacional / Mundo

Estos serían los efectos del eclipse solar más largo del siglo para la Tierra

Agosto 21, 2025

Aunque la duración del eclipse es breve en términos absolutos, los científicos advierten que podría generar cambios perceptibles en el ambiente

Sigue estas recomendaciones clave para disfrutar el eclipse solar más largo del siglo
Internacional / Mundo

Sigue estas recomendaciones clave para disfrutar el eclipse solar más largo del siglo

Agosto 21, 2025

Los especialistas señalan que la duración será extraordinaria: la Luna cubrirá al Sol durante 6 minutos con 22 segundos