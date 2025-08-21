  • 24° C
Internacional / Mundo

Sigue estas recomendaciones clave para disfrutar el eclipse solar más largo del siglo

Los especialistas señalan que la duración será extraordinaria: la Luna cubrirá al Sol durante 6 minutos con 22 segundos

Ago. 21, 2025
el eclipse solar más largo del siglo
El cielo nos regalará un espectáculo histórico dentro de dos años. El próximo 2 de agosto de 2027 ocurrirá el eclipse solar más largo del siglo XXI, un evento que ya ha despertado la expectativa de millones de personas en todo el mundo.

Los especialistas señalan que la duración será extraordinaria: la Luna cubrirá al Sol durante 6 minutos con 22 segundos, un tiempo mucho mayor al de eclipses recientes, lo que permitirá observarlo con mayor detalle.

PRECAUCIONES PARA CUIDAR LA VISTA

La NASA ha advertido que este fenómeno, aunque fascinante, puede ser peligroso si se observa sin la protección adecuada. Mirar directamente al Sol sin filtros especiales puede causar daños irreversibles en la vista. Por ello, se recomienda el uso de gafas certificadas con filtro ISO 12312-2, diseñadas específicamente para eclipses.

Otra forma segura de disfrutarlo es a través de transmisiones en línea o desde planetarios y miradores que cuenten con la infraestructura necesaria para mostrar el evento en detalle sin riesgo para los espectadores.

CÓMO PREPARARTE PARA EL GRAN DÍA

Los expertos recomiendan planear con anticipación el lugar de observación. Se sugiere elegir espacios abiertos, llegar con tiempo para evitar aglomeraciones y llevar lo necesario para una larga espera, como agua, bloqueador solar y sombreros.

El eclipse más largo del siglo también puede disfrutarse con alternativas caseras seguras, como proyectores de cartón o dispositivos de proyección solar que permiten observar el fenómeno de manera indirecta.

UN EVENTO ÚNICO EN LA HISTORIA

Este eclipse no solo será un espectáculo visual, también marcará un momento histórico en la astronomía moderna. Su duración lo convierte en una oportunidad irrepetible para que tanto expertos como aficionados vivan la experiencia de ver al día convertirse en noche por unos minutos.

Con estas recomendaciones, millones de personas podrán disfrutar del eclipse más largo del siglo con seguridad y emoción, recordando que la paciencia y la preparación son claves para vivir al máximo este acontecimiento que quedará grabado en la memoria colectiva

Brayam Chávez
