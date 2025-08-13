  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 13 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

EE.UU. confisca más de 700 millones de dólares en bienes a Nicolás Maduro por crimen organizado

La fiscal general Pam Bondi dijo que esta operación es parte una ofensiva contra lo que calificó como "una organización criminal estructurada"

Ago. 13, 2025
En días pasados se anunció aumento de recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro.
En días pasados se anunció aumento de recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro.

El gobierno de Estados Unidos ha confiscado más de 700 millones de dólares en bienes vinculados a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a quien Washington acusa de liderar una red de crimen organizado y narcotráfico conocida como el "Cártel de los Soles".

De acuerdo a información difundida hoy, Estados Unidos ha incautado dos jets privados, varias mansiones en Florida y República Dominicana, una granja de caballos, nueve autos de lujo, joyas y grandes cantidades de dinero en efectivo. 

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, dio en entrevista con Fox News que esta operación es parte una ofensiva contra lo que calificó como "una organización criminal estructurada".

"Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia", afirmó Bondi. "Ya hemos confiscado más de 700 millones de dólares, pero el régimen de terror de Maduro continúa".

ANTECEDENTES DE LA ACUSACIÓN A MADURO 

La acusación contra Maduro fue presentada durante el primer mandato de Donald Trump, en 2020, y lo señala junto a altos funcionarios y militares de su gobierno por narcotráfico, terrorismo y corrupción.

Bondi también recordó que el gobierno estadounidense aumentó la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, pasando de 25 a 50 millones de dólares.

Por su parte, el gobierno venezolano ha rechazado las acusaciones. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, calificó al "Cártel de los Soles" como un "invento" de Estados Unidos.

imagen-cuerpo

VENEZUELA LLAMA A LA UNIDAD EN AMÉRICA LATINA

Mientras tanto, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, llamó a la unidad de América Latina ante lo que consideró como amenazas de intervención militar por parte de Washington.

Actualmente, Estados Unidos reconoce como presidente legítimo de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Estos son los narcos entregados a EU; Embajada agradece gesto
Internacional / Mundo

Estos son los narcos entregados a EU; Embajada agradece gesto

Agosto 12, 2025

Autoridades precisaron que todos contaban con órdenes de extradición vigentes, emitidas por tribunales federales de Estados Unidos

Kim Ju-ae: ¿Quién es la hija del líder de Corea del Norte que se perfila como la posible heredera al poder?
Internacional / Mundo

Kim Ju-ae: ¿Quién es la hija del líder de Corea del Norte que se perfila como la posible heredera al poder?

Agosto 12, 2025

Con apenas 12 años, pasó de estar en segundo plano junto a su madre a ocupar lugares privilegiados en banquetes, desfiles y reuniones con altos mandos

Día Internacional de la Juventud 2025: ¿Por qué se celebra hoy 12 de agosto?
Internacional / Mundo

Día Internacional de la Juventud 2025: ¿Por qué se celebra hoy 12 de agosto?

Agosto 12, 2025

En 2025, la ONU impulsa el lema "Acciones juveniles locales por los ODS y más allá", resaltando el papel de los jóvenes