Internacional / Mundo

IMÁGENES FUERTES: Fotos y videos del atentado terrorista en Colombia; hay 13 muertos y decenas de heridos

El atentado se registró cerca de una base de la Fuerza Aeroespacial; además, delincuentes derribaron un helicóptero de la Policía

Ago. 21, 2025
Cerca de las 18:00 horas, en Colombia se registró un ataque terrorista en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en la ciudad de Cali, con saldo preliminar de 6 muertos y más de 60 heridos, en su mayoría civiles.

El atentado ocurrió en la avenida Carrera Octava, una arteria principal en el suroeste del país; además de las instalaciones castrenses, varios establecimientos resultaron afectados.

JUNTA DEL NARCOTRÁFICO, QUE SE LE CONSIDERE TERRORISTA

Medios internacionales consignaron lo ocurrido, y las imágenes no tardaron en sacudir y saturar las redes sociales; por su parte defensores del pueblo señalaron que no es lo mismo atentar contra civiles que contra fuerzas armadas.

Por su parte, al tener conocimiento de los hechos, el presidente colombiano Gustavo Petro partió de inmediato desde Valledupar (oriente) a Cali, donde presidiría el Consejo de Seguridad con las autoridades, acompañado Pedro Sánchez Suárez, ministro de Defensa, y de la jerarquía militar.

El mandatario condenó el atentado, se refirió a él como un acto terrorista, y lo atribuyó a una venganza por parte de narcos, por las acciones emprendidas en su contra.

"El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de 'La Junta del Narcotráfico'", aseveró.

Además, puso nombre a quienes encabezan esas disidencias, Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, que conforman La Junta, y pidió que esa organización fuera designada globalmente como "terrorista".

REDES SOCIALES COMPARTEN LA MAGNITUD DE LA TRAGEDIA

Tras conocerse la magnitud de lo ocurrido, las imágenes del atentado terrorista fueron compartidas en la red social X (antes Twitter), en las que se aprecia cómo quedó el sitio del atentado.

Se ven árboles y vehículos; sin embargo, lo más lamentable es la pérdida de vidas humanas y los numerosos heridos.

A raíz de lo ocurrido, las autoridades colombianas ofrecieron una recompensa de 400 millones de pesos colombianos (100 mil dólares, aproximadamente) por información que conduzca con el paradero de los responsables.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, condenó el atentado y además de ofrecer una cuantiosa recompensa, ordenó restringir el paso de camiones pesados de las 19:00 horas de este jueves hasta las 4:00 del viernes.

Horas después, el presidente Petro anunció la captura de un sujeto apodado "Sebastián", perteneciente a las estructuras del EMC, dirigidas por Marlon, subordinado de La Junta del Narcotráfico.

DERRIBAN HELICÓPTERO DE LA POLICÍA

En ese mismo día, un helicóptero de la Policía fue derribado en Amalfi, Antioquia, al noroeste del país, en el que fallecieron ocho uniformados y varios más resultaron lesionados.

Se dijo que la aeronave, que transportaba efectivos para colaborar en la erradicación de cultivos de hoja de coca, había sido alcanzada por un dron. Gustavo Petro responsabilizó a las FARC del atentado.

Edel Osuna
