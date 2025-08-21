  • 24° C
Internacional / Mundo

Estados Unidos examina con lupa a millones de titulares de visa; busca motivos para deportarlos

En caso que se detectan irregularidades, el documento será revocado y su titular quedará expuesto a procesos de deportación si está en el país

Ago. 21, 2025
En lo que sería un nuevo embate contra los extranjeros que ingresan legalmente al país, Estados Unidos implementó una búsqueda implacable de información que lleve a la cancelación de la visa.

De acuerdo con la información, para frenar la migración legal, el Gobierno encabezado por Donald Trump ordenó revisar minuciosamente a las más de 55 millones de personas que cuentan con visa, así como los procesos de solicitud de visa para ingresar al país.

En caso de que se detecten irregularidades o violaciones al proceso migratorio, inmediatamente el documento sería revocado y su titular, en caso de encontrarse en Estados Unidos, sería deportado en lo inmediato.

imagen-cuerpo

Al respecto, el Departamento de Estado indicó que el visado permite a las personas permanecer en la Unión Americana; sin embargo, si hay "indicadores de permanencia excesiva, actividad criminal, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier forma de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista", procederá la revocación y deportación.

"Analizamos toda la información disponible en nuestros procesos de investigación, incluyendo datos de autoridades policiales, antecedentes migratorios o cualquier información relevante que surja tras la emisión de la visa", estableció.

La medida es para detectar, además de delitos violentos, otras infracciones, como violentos, conducción alcoholizado o drogado.

Edel Osuna
