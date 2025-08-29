Calendario Lunar de Septiembre: ¿Cuándo conviene cortarse el pelo?

Cortarse el pelo y cambiar el look es algo que renueva por completo las energías. Sin embargo, es necesario tener en cuenta el calendario lunar para favorecer el crecimiento del cabello.

Por eso, a continuación, te diremos qué días de septiembre debes cortarte el pelo, para mantenerlo sano, fuerte y que crezca como nunca. Ten en cuenta esta información y disfruta de una melena abundante.

¿CUÁNDO CORTARSE EL PELO EN SEPTIEMBRE, SEGÚN EL CALENDARIO LUNAR?

El calendario lunar utiliza los ciclos de la luna para conectar con el cuidado personal y la belleza. Las fases de la luna influyen en la salud y el bienestar del cabello, incluyendo su crecimiento.

Dependiendo de la fase en la que se encuentre la luna, se puede cortar el cabello para lograr diferentes efectos, desde fortalecerlo, hacerlo crecer o mantenerlo sano. Los mejores días de septiembre para cortarse el cabello, dependiendo del objetivo que se quiera alcanzar, son los siguientes:

Para fortalecerlo: 21, 24 y 25 de septiembre (Luna nueva)

21, 24 y 25 de (Luna nueva) Para estimular el crecimiento rápido: 8 y 9 de septiembre (Luna llena)

8 y 9 de (Luna llena) Para depilarse (efecto duradero): 15, 16, 17, 25 y 26 de septiembre (Cuarto menguante y creciente)

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LAS FASES DE LA LUNA EN EL PELO?

Luna Creciente: ideal para lograr que el cabello crezca con rapidez. La energía lunar va en aumento, lo que estimula procesos regenerativos en el cuerpo, incluyendo el fortalecimiento capilar. Cortarse el pelo en esta luna contribuye a que crezca más rápido, grueso y saludable.

Luna Llena: perfecta para generar cortes y dar fuerza, brillo y vitalidad al cabello. Esta mejora la textura y resistencia del pelo, además de eliminar puntas abiertas o maltratadas.