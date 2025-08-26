Alerta vial en CDMX: Obras nocturnas provocarán cierres en avenidas principales esta noche

El Gobierno de la CDMX ha emitido una alerta vial sobre próximos trabajos que cerrarán diferentes avenidas de la capital. Las autoridades han informado que se realizarán obras nocturnas para poder arreglar los diferentes baches que hay en las calles de la ciudad. El Programa de Bacheo Programado Nocturno en la Ciudad de México, comenzó el pasado miércoles 20 de agosto y se extenderá hasta el 2 de septiembre.

Durante este martes 26 de agosto, algunas avenidas se encontrarán cerradas debido a este programa, es importante señalar que los horarios de trabajo serán desde las 22:00 hasta las 5:00 horas. Las autoridades han informado sobre esto con el fin de que los conductores puedan tomar sus precauciones y no circular por el tramo en donde se llevarán a cabo los trabajos viales.

¿QUÉ AVENIDAS DE LA CDMX ESTARÁN CERRADAS ESTE 26 DE AGOSTO?

El Programa de Bacheo Programado Nocturno en la Ciudad de México (CDMX) arrancó el pasado 20 de agosto y durará hasta el 2 de septiembre, a lo largo de estos días habrá diferentes avenidas cerradas dentro de la capital mexiquense. Por ello, las autoridades han emitido la alerta vial con el fin de que los conductores sepan qué calles estarán cerradas este martes 26 de agosto.

Durante este martes, desde las 22:00 hasta las 5:00 horas; las avenidas cerradas por trabajos en reparación de los baches será el Eje 4 Oriente. Se recomienda a los conductores tomar sus precauciones y evitar circular por dichas calles; además de elegir rutas alternas durante estos espacios de horarios.

PRÓXIMOS CIERRES VIALES DENTRO DE LA CDMX POR BACHEO NOCTURNO

Otras vialidades importantes serán intervenidas en la CDMX durante los próximos días según las autoridades de la capital son:

27 de agosto: Eje 5 Norte

28 de agosto: Eje 1 Sur

29 de agosto: Av. Paseo de la Reforma

30 de agosto: Av. Oceanía

31 de agosto: Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa

1 de septiembre: Canal de Tezontle

2 de septiembre: Viaducto Miguel Alemán, Río Becerra y Río de la Piedad

Esta información fue compartida por el gobierno de la CDMX, se ha emitido una alerta vial para los ciudadanos con el fin de planear con anticipación sus traslados y utilizar vías alternas durante las próximas noches. También se exhorta a los conductores mantenerse informados por medio de redes sociales para saber cambios sobre este programa.