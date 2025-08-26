CDMX: estas son las movilizaciones programadas para este martes 26 de agosto

Para este martes 26 de agosto habrá varias movilizaciones en la Ciudad de México. Para evitar las zonas afectadas y facilitar el tránsito de los ciudadanos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) brindó las actividades que se desarrollarán en las zonas de la capital.

Se trata de una marcha, 10 concentraciones, dos citas agendadas, tres rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento. Una de las más destacadas es la que realizarán padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en el Hemiciclo a Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

#CiudadSegura | Consulta las movilizaciones programadas para este martes 26 de agosto en la #CiudadDeMéxico.



Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/VyfHt7GKtI — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 26, 2025

¿CUÁLES SON LAS MOVILIZACIONES PROGRAMADAS PARA EL DÍA DE HOY EN CDMX?

1. Marcha

Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero marcharán hoy a las 16:00 en Del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez. Se esperan al menos 300 personas.

2. Concentraciones

Colectivo "Hasta Encontrarles" : 06:15 en Estación "Chabacano" (Líneas 2, 8 y 9) y Estación "Deportivo 18 de Marzo" (Líneas 3 y 6), para traslado hacia la Sierra de Guadalupe, Gustavo A. Madero.

: 06:15 en Estación "Chabacano" (Líneas 2, 8 y 9) y Estación "Deportivo 18 de Marzo" (Líneas 3 y 6), para traslado hacia la Sierra de Guadalupe, Gustavo A. Madero. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana : 08:00 en el Monumento a la Revolución, Cuauhtémoc.

: 08:00 en el Monumento a la Revolución, Cuauhtémoc. Colectivo "La Comuna 4:20": a las 10:00 y 12:00 en el Congreso de la Ciudad de México y Parque "Francisco Primo de Verdad y Ramos", Centro Histórico.

10:00 y 12:00 en el Congreso de la Ciudad de México y Parque "Francisco Primo de Verdad y Ramos", Centro Histórico. Colectiva "En Llamas" de la Facultad de Artes y Diseño (UNAM) : a las 10:00 en la Facultad de Artes y Diseño, Xochimilco.

: a las 10:00 en la Facultad de Artes y Diseño, Xochimilco. Familiares de menor fallecida víctima de hecho de tránsito : a las 11:00 en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Gustavo A. Madero.

: a las 11:00 en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Gustavo A. Madero. Movimiento Indígena y Popular de la Ciudad de México : a las 11:00, en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Cuauhtémoc.

: a las 11:00, en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Cuauhtémoc. Organizaciones en apoyo a Palestina : a las 11:00 en el Centro Comercial Mitikah, Benito Juárez.

: a las 11:00 en el Centro Comercial Mitikah, Benito Juárez. Colectiva "Hijas de la Cannabis" : a las 12:00 en la Plaza Tlaxcoaque, Centro Histórico.

: a las 12:00 en la Plaza Tlaxcoaque, Centro Histórico. Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México : a las 13:00 en el Zócalo capitalino.

: a las 13:00 en el Zócalo capitalino. Colectivo Nacional "No Más Presos Inocentes": será durante el día en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Iztapalapa.

3. Citas agendadas

Vecinos de la colonia Argentina: a las 13:00 en Río de la Plata No. 12, Miguel Hidalgo.

a las 13:00 en Río de la Plata No. 12, Miguel Hidalgo. Movimiento Social por la Tierra: a las 16:00 en la Secretaría de Salud, Polanco, Miguel Hidalgo.

4. Rodadas ciclistas