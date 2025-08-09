  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 9 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Marchan en México para exigir quimioterapias y medicamentos: mañana más movilizaciones

Decenas de personas marcharon para denunciar la escasez de tratamientos oncológicos y exigir un sistema de salud digno

Ago. 09, 2025
La organización Nariz Roja A.C. informó que el domingo también habrá manifestaciones en algunas ciudades.
La organización Nariz Roja A.C. informó que el domingo también habrá manifestaciones en algunas ciudades.

Este fin de semana, ciudadanos de diferentes estados del país salieron a las calles para exigir al gobierno federal el suministro urgente de medicamentos y quimioterapias. La organización Nariz Roja AC convocó a la movilización nacional bajo el lema "Queremos Medicinas".

La protesta se llevó a cabo este sábado en al menos tres ciudades principales siendo Guadalajara, Villahermosa y Oaxaca, donde decenas de personas marcharon para denunciar la escasez de tratamientos oncológicos y exigir un sistema de salud digno.

"Merecemos un sistema de salud digno" y "Queremos medicinas" fueron algunas de las consignas que se escucharon en las marchas. En Oaxaca, un grupo de manifestantes también coreó: "Oaxaca de fiesta y los niños que se mueran", en referencia a la falta de atención médica para pacientes pediátricos.

imagen-cuerpo

TAMBIÉN ESTE DOMINGO HABRÁ MOVILIZACIONES

La organización Nariz Roja AC, que ha acompañado a cientos de familias en la lucha contra el cáncer, informó que la movilización continuará este domingo en ciudades como Toluca, León, Aguascalientes, Atotonilco el Alto, Uruapan, Cancún y Ciudad de México.

En la CDMX, la marcha comenzará a las 10:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia. Se invita a los asistentes a vestir de blanco como símbolo de solidaridad con los pacientes que enfrentan enfermedades graves sin acceso a tratamientos adecuados.

Final del formulario

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
CDMX exigirá licencia y documentos a usuarios de scooters, bicis eléctricas y bicimotos
Nacional / México

CDMX exigirá licencia y documentos a usuarios de scooters, bicis eléctricas y bicimotos

Agosto 09, 2025

La Ley de Movilidad será reformada creando la figura legal de Vehículo Motorizado Eléctrico Personal (Vemepe)

Profeco revela las 5 mejores paletas de hielo de este 2025
Nacional / México

Profeco revela las 5 mejores paletas de hielo de este 2025

Agosto 09, 2025

La dependencia realizó un estudio a diferentes marcas para encontrar las mejores dentro del mercado mexicano y que cumplen con las normas

Nuevo apoyo en CDNX; así puedes obtener 8 mil 500 pesos mensuales
Nacional / México

Nuevo apoyo en CDNX; así puedes obtener 8 mil 500 pesos mensuales

Agosto 09, 2025

El Gobierno de la Ciudad de México busca impulsar un nuevo apoyo que se encuentra dirigido a las personas desempleadas de la capital