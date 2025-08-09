Marchan en México para exigir quimioterapias y medicamentos: mañana más movilizaciones

Este fin de semana, ciudadanos de diferentes estados del país salieron a las calles para exigir al gobierno federal el suministro urgente de medicamentos y quimioterapias. La organización Nariz Roja AC convocó a la movilización nacional bajo el lema "Queremos Medicinas".

La protesta se llevó a cabo este sábado en al menos tres ciudades principales siendo Guadalajara, Villahermosa y Oaxaca, donde decenas de personas marcharon para denunciar la escasez de tratamientos oncológicos y exigir un sistema de salud digno.

"Merecemos un sistema de salud digno" y "Queremos medicinas" fueron algunas de las consignas que se escucharon en las marchas. En Oaxaca, un grupo de manifestantes también coreó: "Oaxaca de fiesta y los niños que se mueran", en referencia a la falta de atención médica para pacientes pediátricos.

TAMBIÉN ESTE DOMINGO HABRÁ MOVILIZACIONES

La organización Nariz Roja AC, que ha acompañado a cientos de familias en la lucha contra el cáncer, informó que la movilización continuará este domingo en ciudades como Toluca, León, Aguascalientes, Atotonilco el Alto, Uruapan, Cancún y Ciudad de México.

En la CDMX, la marcha comenzará a las 10:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia. Se invita a los asistentes a vestir de blanco como símbolo de solidaridad con los pacientes que enfrentan enfermedades graves sin acceso a tratamientos adecuados.

