  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 9 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Profeco revela las 5 mejores paletas de hielo de este 2025

La dependencia realizó un estudio a diferentes marcas para encontrar las mejores dentro del mercado mexicano y que cumplen con las normas

Ago. 09, 2025
Profeco revela las 5 mejores paletas de hielo de este 2025. Foto: Original
Profeco revela las 5 mejores paletas de hielo de este 2025. Foto: Original

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es la dependencia encargada de analizar la calidad de diferentes productos y proteger al consumidor mexicano, por ello realiza diferentes estudios a diversos artículos dentro del mercado. En esta ocasión; la institución analizó marcas de paletas de hielo para asegurar el cumplimiento de su declaración nutrimental.

El estudio realizado por la dependencia reveló 5 marcas que cumplen con su declaración nutrimental, además de tener porcentajes de azúcares y grasas más bajos que otras dentro del mercado. Este tipo de estudios son de utilidad para los consumidores que compran este tipo de productos de manera habitual, así pueden conocer los artículos que consumen y elegir de manera correcta.

MEJORES PALETAS DE HIELO SEGÚN PROFECO

La dependencia analizó un total de 8 paletas de hielo de diferentes marcas, dentro de su estudio; la Profeco verificó los azúcares, grasas, proteínas, carbohidratos, contenido energético y calidad sanitaria. Esto permitió a la dependencia revelar las 5 mejores marcas de paletas de hielo del mercado y estas son:

  • Great Value: Paquete de 4 paletas heladas de agua sabor limón. Cada paleta tiene un peso de 70 g, sumando un contenido neto de 280 g.
  • Holanda Solero: Empaque con 4 paletas de helado de agua sabor limón. Cada una pesa 70.8 g (65 ml).
  • Nestlé Lápiz de Color: Caja con 10 paletas heladas de agua, que combinan los sabores de grosella y naranja. El contenido total es de 480 g.
  • Nestlé Mix: Surtido de paletas heladas de agua que incluye sabores de fresa, limón y uva-grosella, con un peso total de 508 g.
  • Pelón pelo rico: Paquete con 6 paletas heladas de agua sabor tamarindo con un toque de chile y limón. Cada paleta pesa 50 g, para un total de 300 g.
imagen-cuerpo

Estos productos han cumplido con su declaración nutrimental, siendo artículos que la Profeco aprueba; sin embargo, siempre se recomienda el consumo controlado de estos productos pues pueden generar problemas de salud.

RECOMENDACIONES DE LA PROFECO

La Profeco compartió una serie de recomendaciones para los consumidores que desean comprar estos productos, entre los más importantes se encuentra siempre verificar la etiqueta para conocer los ingredientes y asegurar la fecha de caducidad. Aunado a esto; si la compra es para menores, leer el contenido nutrimental.

Jesús Álvarez
Jesús Álvarez
Contenido Relacionado
Nuevo apoyo en CDNX; así puedes obtener 8 mil 500 pesos mensuales
Nacional / México

Nuevo apoyo en CDNX; así puedes obtener 8 mil 500 pesos mensuales

Agosto 09, 2025

El Gobierno de la Ciudad de México busca impulsar un nuevo apoyo que se encuentra dirigido a las personas desempleadas de la capital

Temblor hoy en México: Sismo de magnitud 6.0 en Chiapas deja 8 réplicas
Nacional / México

Temblor hoy en México: Sismo de magnitud 6.0 en Chiapas deja 8 réplicas

Agosto 09, 2025

Horas después otro sismo sacude Oaxaca, autoridades llaman a estar alerta aunque no han reportado daños mayores

Desmantelan narcolaboratorio en Chiapas y aseguran más de 6 toneladas de metanfetamina
Nacional / México

Desmantelan narcolaboratorio en Chiapas y aseguran más de 6 toneladas de metanfetamina

Agosto 09, 2025

Autoridades federales inhabilitan laboratorio clandestino en Chiapas y aseguran una bodega con drogas y precursores químicos en Guerrero