Profeco revela las 5 mejores paletas de hielo de este 2025

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es la dependencia encargada de analizar la calidad de diferentes productos y proteger al consumidor mexicano, por ello realiza diferentes estudios a diversos artículos dentro del mercado. En esta ocasión; la institución analizó marcas de paletas de hielo para asegurar el cumplimiento de su declaración nutrimental.

El estudio realizado por la dependencia reveló 5 marcas que cumplen con su declaración nutrimental, además de tener porcentajes de azúcares y grasas más bajos que otras dentro del mercado. Este tipo de estudios son de utilidad para los consumidores que compran este tipo de productos de manera habitual, así pueden conocer los artículos que consumen y elegir de manera correcta.

MEJORES PALETAS DE HIELO SEGÚN PROFECO

La dependencia analizó un total de 8 paletas de hielo de diferentes marcas, dentro de su estudio; la Profeco verificó los azúcares, grasas, proteínas, carbohidratos, contenido energético y calidad sanitaria. Esto permitió a la dependencia revelar las 5 mejores marcas de paletas de hielo del mercado y estas son:

Great Value: Paquete de 4 paletas heladas de agua sabor limón. Cada paleta tiene un peso de 70 g, sumando un contenido neto de 280 g.

Holanda Solero: Empaque con 4 paletas de helado de agua sabor limón. Cada una pesa 70.8 g (65 ml).

Nestlé Lápiz de Color: Caja con 10 paletas heladas de agua, que combinan los sabores de grosella y naranja. El contenido total es de 480 g.

Nestlé Mix: Surtido de paletas heladas de agua que incluye sabores de fresa, limón y uva-grosella, con un peso total de 508 g.

Pelón pelo rico: Paquete con 6 paletas heladas de agua sabor tamarindo con un toque de chile y limón. Cada paleta pesa 50 g, para un total de 300 g.

Estos productos han cumplido con su declaración nutrimental, siendo artículos que la Profeco aprueba; sin embargo, siempre se recomienda el consumo controlado de estos productos pues pueden generar problemas de salud.

RECOMENDACIONES DE LA PROFECO

La Profeco compartió una serie de recomendaciones para los consumidores que desean comprar estos productos, entre los más importantes se encuentra siempre verificar la etiqueta para conocer los ingredientes y asegurar la fecha de caducidad. Aunado a esto; si la compra es para menores, leer el contenido nutrimental.