Desmantelan narcolaboratorio en Chiapas y aseguran más de 6 toneladas de metanfetamina

En un operativo coordinado entre fuerzas federales, se logró el desmantelamiento de un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina en Chiapas, así como el aseguramiento de más de 4 toneladas de droga sintética y sustancias químicas en Guerrero.
LABORATORIO DE METANFETAMINA DESMANTELADO EN CHIAPAS
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ejecutó una orden de cateo en un predio ubicado en la comunidad Margarita Maza de Juárez, en el estado de Chiapas.
Durante esta intervención, se aseguraron:
- 2.5 toneladas de metanfetamina
- Un arma de fuego
- Cuatro camiones
- Más de 300 tambos y contenedores con sustancias químicas utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas
- Diversos artefactos metálicos y recipientes industriales
BODEGA CON PRECURSORES QUÍMICOS LOCALIZADA EN GUERRERO
En una acción simultánea, elementos de seguridad ejecutaron otra orden de cateo en un inmueble localizado en la comunidad de Carachurio, municipio de Zirándaro, Guerrero, donde se localizaron:
- 2 mil 688 kg de sosa cáustica
- 1575 kg de una sustancia cristalina (presuntamente metanfetamina)
- 7 mil 400 litros de una sustancia líquida utilizada en la elaboración de drogas sintéticas
Ambos inmuebles fueron asegurados y quedaron bajo resguardo de las autoridades. Las carpetas de investigación correspondientes ya fueron integradas por las instancias ministeriales.