¿Es cierto que prestar tu auto te llevará a prisión? Autoridades desmienten mensaje viral

En redes sociales circuló la información de que prestar tu auto podría conllevar años de prisión, la información rápidamente se volvió viral y generó preocupación entre los conductores. Sin embargo; las autoridades viales han explicado que esta información es errónea y han dado más detalles alrededor de este rumor que tomó fuerza en diferentes plataformas.

Según la información difundida, a partir del 10 de agosto, sería ilegal prestar un vehículo a una persona que no aparezca en la póliza del seguro, y los propietarios podrían enfrentar años de cárcel por realizar dicha acción. La información se difundió rápidamente, aunque las autoridades han señalado que esto puede ser una malinterpretación de la normativa vial.

AUTORIDADES EXPLICA SI ES ILEGAL PRESTAR TU AUTO

La información compartida por las autoridades comprobó que prestar un auto no constituye un delito en México. En caso de que una persona con licencia vigente condujera un vehículo prestado y no cometiera ninguna infracción, el conductor no realizó ninguna falta por manejar un vehículo ajeno.

Sin embargo; los hechos cambian si el conductor provocó un accidente, según el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, se exige portar licencia vigente; además en el artículo 46 se establece la obligación de contar con un seguro vigente que pueda cubrir daños a terceros en bienes y personas. En caso de siniestro grave, el Ministerio Público puede investigar al propietario para descartar negligencia o complicidad.

¿QUÉ PASA SI PRESTE MI AUTO Y EL CONDUCTOR PROVOCA UN INCIDENTE?

Si bien, prestar el vehículo no es una falta, en caso de que el conductor provoque un accidente el propietario del vehículo puede ser investigado. Si el vehículo no cuenta con un seguro, será el dueño quien podrá enfrentar responsabilidades civiles por la ausencia de una cobertura exigida por la ley.

Es por ello que las autoridades recomiendan que, en caso de prestar el auto, se asegure que el conductor cuenta con licencia vigente, verificar que el vehículo esté en condiciones seguras y que la póliza de seguro se encuentre vigente y cumpla con los requisitos señalados por las autoridades.