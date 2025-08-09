Prepa en línea SEP: requisitos y proceso para hacer la inscripción

La Prepa en línea SEP es un programa impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que tiene como fin permitir a los interesados estudiar el bachillerato. Ahora mismo, las autoridades educativas han informado sobre la convocatoria abierta para este formato de estudios, además de compartir los requisitos y proceso para hacer el registro de manera exitosa.

Este programa fue creado para ofrecer una opción flexible para aquellos interesados que desean concluir sus estudios de nivel medio superior, esto sin importar su edad o lugar de residencia; permitiendo horarios flexibles y sin necesidad de presentarse en aulas. La Prepa en línea SEP no se encuentra abierta para todos los estudiantes, y es esencial conocer los requerimientos para hacer la inscripción.

REQUISITOS PARA ESTUDIAR LA PREPA EN LÍNEA SEP

Los interesados en estudiar la Prepa en Línea SEP deberán cumplir con una serie de requisitos específicos, el programa cuenta con validez oficial y ofrece horarios adaptados para las necesidades de cada alumno. Sin embargo; no todos pueden hacer el registro, aquellos que deseen ingresar a este formato deberán cumplir los siguientes requisitos:

Tener nacionalidad mexicana (no importa dónde vivas)

Contar con certificado de secundaria terminada

Dos correos electrónicos activos y personales que no se hayan utilizado en convocatorias anteriores

Clave Única de Registro de Población (CURP)

de Población (CURP) Acta de nacimiento

Además, se debe contestar un cuestionario de contexto socioeconómico, se dará un folio al alumno, mismo que tendrá que usar para entrar al curso propedéutico antes de comenzar con las clases.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA LA PREPA EN LÍNEA SEP

El registro para estudiar la Prepa en línea SEP se encontrará abierto del 18 al 29 de agosto de 2025 en la plataforma oficial que te dejamos en el siguiente link. Es importante señalar que solo hay 30 mil lugares disponibles, por lo que se recomienda hacer el trámite en los primeros días para obtener una plaza.

Una vez hecho el registro, se darán claves de acceso del 3 al 7 de septiembre, mismas que serán necesarias para realizar el curso propedéutico que tendrá lugar del 8 de septiembre al 5 de octubre; es importante que los interesados cumplan con el curso, de otra manera no podrán ser aceptados para estudiar el bachillerato; mismo que dará inicio el próximo 27 de octubre de 2025.