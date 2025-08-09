Nuevo apoyo en CDNX; así puedes obtener 8 mil 500 pesos mensuales

Un nuevo apoyo ha llegado a la Ciudad de México (CDMX), este programa social busca beneficiar a los inscritos con un monto mensual de 8 mil 500 pesos. Este apoyo se encuentra dirigido para las personas desempleadas dentro de la capital y que tengan dependientes económicos a su cargo; sin embargo, se solicitan una serie de requisitos para poder unirse.

Este nuevo programa busca replicar el sistema de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero enfocándose principalmente en adultos jóvenes que debido a su edad han terminado fuera de programas similares. Este programa se llama "30 años y más", y las autoridades de la capital han explicado el funcionamiento y proceso para cumplir con el registro.

¿EN QUÉ CONSISTE EL NUEVO APOYO EN LA CDMX?

El nuevo apoyo, 30 años y más, aún se encuentra en fase de diseño, sin embargo; Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX ha informado que este programa entregará un monto de 8 mil 500 pesos a lo largo de un año. Aunado a esto; se les dará acceso a seguridad social y capacitación laboral en diferentes centros de trabajo, empresas u organizaciones de su elección; dando a los inscritos experiencia laboral.

Junto con esto, Brugada explicó que este programa usará el modelo de Jóvenes Construyendo el Futuro; pero enfocándose en personas de 30 años o más, siendo uno de los requisitos más importantes para poder hacer la inscripción a este nuevo programa. Dando la oportunidad a los beneficiarios de integrarse al mercado laboral, mientras ganan un sueldo.

REQUISITOS PARA UNIRSE AL NUEVO APOYO EN LA CDMX

A pesar de que este programa se encuentra en diseño, las autoridades capitalinas ya han dado algunos avances de este nuevo apoyo como son los requisitos que serán solicitados para poder ganar 8 mil 500 pesos y otros beneficios. Los requerimientos solicitados para unirse a este nuevo apoyo son:

Tener 30 años o más (aún no se ha establecido un límite superior de edad).

Estar actualmente desempleado.

Tener a su cargo personas dependientes económicamente (familiares, hijos, etc.).

Residir en la Ciudad de México de forma comprobable

Este nuevo programa dará un pago mensual y capacitación laboral a todos los inscritos, sin embargo, debido a que el programa, 30 y más, se encuentra en desarrolló aún no se tiene una fecha para dar inicio. Sin embargo; Clara Brugada, ha declarado que este proyecto es una prioridad, por lo que se espera que en siguientes días se den más detalles por medio de los canales oficiales.