Temblor hoy en México: Sismo de magnitud 6.0 en Chiapas deja 8 réplicas

La actividad sísmica se ha hecho presente este sábado en el sureste del país. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre un sismo de magnitud 6.0 registrado a 139 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 14:41 horas, con una profundidad de 30 km. El movimiento telúrico fue precedido por una estimación preliminar de magnitud 5.6.

Posteriormente, el SSN reportó que hasta las 15:40 horas se han registrado ocho réplicas del sismo principal, siendo la más intensa de magnitud 3.7.

Además, un segundo sismo sacudió el estado de Oaxaca a tempranas horas del día. El evento ocurrió a las 6:25 horas, con una magnitud de 4.0, a 7 kilómetros al noroeste de Matías Romero, y con una profundidad de 113.8 km. Este movimiento no está relacionado con el sismo en Chiapas, pero forma parte de la actividad sísmica frecuente en la región.

?? INFORMACIÓN PRELIMINAR - SISMO // AMC #SISMO Magnitud 5.6 Loc en #Chiapas el 09/08/25 a las 14:41:00 Pf 10 km. Posible percepción Leve a Moderado.



Datos preliminares.#Sismo #Temblor



Analista: SSN.



Información del Servicio Sismológico Nacional (SSN). pic.twitter.com/ptlepf5kRJ — Agencia de Meteorología de Chiapas (AMC). (@CHIAPAS_AMC) August 9, 2025

¿HUBO AFECTACIONES?

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas lesionadas, pero se mantiene el monitoreo en ambas regiones por posibles réplicas o nuevos eventos sísmicos.

Aun y cuando no hubo daños mayores Protección Civil recomienda mantener la calma, revisar el estado de las viviendas, y tener a la mano una mochila de emergencia. En caso de un nuevo sismo, es vital seguir las indicaciones de las autoridades locales y evacuar solo si es seguro hacerlo.