  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 9 De Agosto Del 2025
Nacional / México

Temblor hoy en México: Sismo de magnitud 6.0 en Chiapas deja 8 réplicas

Horas después otro sismo sacude Oaxaca, autoridades llaman a estar alerta aunque no han reportado daños mayores

Ago. 09, 2025
El movimiento telúrico fue de baja intensidad.
La actividad sísmica se ha hecho presente este sábado en el sureste del país. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre un sismo de magnitud 6.0 registrado a 139 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 14:41 horas, con una profundidad de 30 km. El movimiento telúrico fue precedido por una estimación preliminar de magnitud 5.6.

Posteriormente, el SSN reportó que hasta las 15:40 horas se han registrado ocho réplicas del sismo principal, siendo la más intensa de magnitud 3.7.

Además, un segundo sismo sacudió el estado de Oaxaca a tempranas horas del día. El evento ocurrió a las 6:25 horas, con una magnitud de 4.0, a 7 kilómetros al noroeste de Matías Romero, y con una profundidad de 113.8 km. Este movimiento no está relacionado con el sismo en Chiapas, pero forma parte de la actividad sísmica frecuente en la región.

¿HUBO AFECTACIONES? 

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas lesionadas, pero se mantiene el monitoreo en ambas regiones por posibles réplicas o nuevos eventos sísmicos.

Aun y cuando no hubo daños mayores Protección Civil recomienda mantener la calma, revisar el estado de las viviendas, y tener a la mano una mochila de emergencia. En caso de un nuevo sismo, es vital seguir las indicaciones de las autoridades locales y evacuar solo si es seguro hacerlo.

César Leyva
