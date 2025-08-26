  • 24° C
Nacional / México

¿Quién es Hugo Aguilar, el maestro que defenderá a los indígenas en la Corte?

Hugo será el próximo presidente de la Corte al ganar la mayor cantidad de votos en la elección judicial que tuvo lugar durante el mes de junio

Ago. 26, 2025
Él es Hugo Aguilar, maestro que defenderá a los indígenas en la SCJN. Foto: Original
Hugo Aguilar, será el primer presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN), esto después de obtener la mayoría de los votos en la primera elección judicial de México. El maestro en Derecho Constitucional se ha caracterizado por su compromiso con los derechos de las comunidades originarias; sin embargo, pocas personas conocen el trabajo y trayecto de este hombre.

¿QUIÉN ES HUGO AGUILAR, PRIMER PRESIDENTE DE LA SCJN?

Hugo Aguilar Ortiz, originario de San Agustín Tlacotepec, Oaxaca, es un abogado mixteco con una destacada carrera dedicada a la defensa de los pueblos indígenas. Se graduó en Derecho en la Universidad Autónoma "Benito Juárez de Oaxaca" y cursó una maestría en Derecho Constitucional en la misma institución.

imagen-cuerpo

Desde 2018, antes de realizar su postulación a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se destacó como coordinador General de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Aguilar, de origen mixteco, ha realizado diferentes trabajos en pro de los grupos indígenas.

TRABAJOS A FAVOR DE LOS GRUPOS INDÍGENAS DE HUGO AGUILAR 

A lo largo de su trayectoria, Hugo Aguilar ha ocupado diversos cargos y ha trabajado en proyectos enfocados en los derechos de las comunidades originarias. Fue Coordinador General de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y se desempeñó como Subsecretario de Derechos Indígenas en el Gobierno del Estado de Oaxaca.

Además, fue asesor en la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde trabajó en temas de tierra y recursos naturales de los pueblos indígenas; su labor se ha extendido al ámbito litigioso, participando en controversias constitucionales y como asesor de comunidades en conflictos agrarios y político-electorales.

También ha sido ponente en foros y conferencias sobre derechos territoriales y ha capacitado a organizaciones comunitarias en temas de derechos indígenas y agrarios. En 2001, recibió el Premio Nacional de la Juventud Indígena.

Jesús Álvarez
Jesús Álvarez
