Tribu Yaqui critica elección de Hugo Aguilar Ortiz en la SCJN

Autoridades de la Nación Yaqui, tras la victoria del coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Aguilar Ortiz, a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consideran que su elección fue manipulada y que no representa a la comunidad indígena, cuestionando su labor dentro del instituto por temas como el manejo de megaproyectos, las consultas o la manipulación de integrantes de la etnia Yaqui, asegurando que Aguilar ha sido una herramienta del poder político.

Fernando Jiménez Gutiérrez, soldado de la tropa Yoemia de Vícam Pueblo, opinó que aun cuando un pequeño grupo de exautoridades de la etnia ha aprobado el triunfo de Aguilar Ortiz, su apoyo fue adquirido de manera cuestionable, incluyendo supuestos sobornos y manipulaciones.

"Queda en evidencia que todos los amparos de revisión que tenemos en contra del decreto de AMLO y las revisiones que se deben hacer, pues tal vez nos den palo desde la Alta Tribuna. Pero nosotros seguiremos exigiendo nuestros derechos. No estamos de acuerdo con Hugo Aguilar que haya llegado a la Alta Tribuna. Todos sabemos cómo se manejó esto. Ahí fue por dedazo, hablan de tómbolas, hablan de votos masivos, pero nosotros solamente sabemos que aquí la tribu Yaqui en territorio no se votó por ese personaje", compartió.

Del mismo modo señaló que desde antes de que se contemplara a Hugo Aguilar como candidato a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la etnia Yaqui había cuestionado su labor frente al INPI.

"Hugo Aguilar puede ser una herramienta del poder fáctico para promover la división entre los Yaquis. Les compró la conciencia a los firmantes mediante sus secretarios, inclusive lo que nunca había sucedido en toda la historia, que estuvieran en la nómina del INPI. Hay algunos documentos ahí donde se les entrega un apoyo quincenal o mensual, hay evidencia de que hasta jerarcas de la iglesia vienen en esa nómina para que ellos no dijeran nada de lo que se estaba firmando. Ya en las reuniones de los ocho pueblos hay más carros que gente. Todo eso se empezó a ver, pero todo eso fue provocado por estos personajes, Hugo Aguilar y Adelfo Regino desde la oficina del INPI", señaló.

Por su parte, Agustín Molina Meza, capitán del Pueblo de Pótam, consideró a Hugo Aguilar como un usurpador y un responsable del despojo de tierras indígenas, criticando el proceso de selección de autoridades en la Suprema Corte de Justicia, afirmando que no se consultó a la comunidad y que Aguilar Ortiz, siendo un funcionario gubernamental, no puede representar los intereses de la tribu Yaqui, apuntando que los derechos de la tribu han sido ignorados y que la situación ha empeorado bajo la actual administración federal.

"Como gente del pueblo, no nos pidieron opiniones, ni sabíamos quiénes eran los candidatos a la Suprema Corte, a los ministros no los conocemos. Todo fue amañado, escondido, con esos mentados acordeones, antes de las votaciones, todo apuntaba hacia que él ya llevaba la batuta, ya era el ganador. ¿Cuál representación? De él esperamos puros despojos y pura discriminación, no esperamos nada favorable de esa persona", declaró.

Aguilar Ortiz, quien fuera el operador político del plan indígena durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue el candidato a ministro de la Suprema Corte que recibió más votos de las 63 personas que participaron para ese cargo en la inédita elección judicial del pasado primero de junio.