Scarlett Johansson pidió ser borrada de Thunderbolts: esta es la razón detrás de su decisión

La actriz Scarlett Johansson, recordada por su papel como Natasha Romanoff en múltiples entregas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), ha dejado claro que su participación en la nueva producción de Marvel, Thunderbolts, es inexistente, tanto en pantalla como detrás de cámaras.

Por eso, solicitó que su nombre fuera retirado por completo de los créditos de la película. A continuación te explicamos por qué tomó esta decisión.

SCARLETT JOHANSSON Y SU RELACIÓN CON MARVEL

A lo largo de más de una década, Scarlett Johansson formó parte esencial del UCM. Su personaje, mejor conocido como Viuda Negra, tuvo participaciones clave en películas como Iron Man 2, Los Vengadores, Capitán América: El Soldado del Invierno y Avengers: Endgame. Además, protagonizó su propio largometraje en solitario, Viuda Negra, donde también trabajó como productora ejecutiva.

Si bien se sabía que su papel había concluido con Endgame, su nombre seguía vinculado a algunos proyectos posteriores, como Thunderbolts, lo cual generó especulaciones sobre una posible aparición o involucramiento en la producción.

En una entrevista reciente con David Harbour para Interview Magazine, Johansson explicó con claridad que no tuvo participación alguna en Thunderbolts, a pesar de que en un principio figuraba su nombre como parte del equipo de producción. Por esta razón, pidió que lo eliminaran de los créditos.

"Pedí que borraran mi nombre de los créditos porque no estuve involucrada", confesó la actriz, dejando claro que su decisión se basó en el respeto por el trabajo auténtico y su deseo de no aparecer asociada a un proyecto en el que no participó directamente.

EL ENFOQUE EN NUEVOS PROYECTOS

Otro factor que influyó en su decisión fue su actual compromiso con Jurassic World: El Renacer, una nueva producción que marca un cambio de rumbo en su carrera. Scarlett está enfocada de lleno en este proyecto y no quiso que su nombre figurara en una película de Marvel si no tuvo nada que ver con ella.

Con esto, la actriz no cierra las puertas al universo Marvel, pero sí deja en claro que su ciclo como Viuda Negra, por ahora, ha concluido.

¿VOLVERÁ SCARLETT JOHANSSON AL UCM?

El guionista de Thunderbolts y también de Viuda Negra, Eric Pearson, fue consultado recientemente por The Hollywood Reporter sobre la posibilidad de que Johansson vuelva a interpretar a su icónico personaje. Su respuesta fue cautelosa pero realista.

"No tengo ni idea, pero no lo creo", comentó. Pearson añadió que la despedida de la actriz en Endgame y su epílogo en Viuda Negra fueron tan emotivos y definitivos, que le sorprendería verla regresar.

Por ahora, Scarlett Johansson se aleja del universo que la consolidó como heroína de acción y da paso a una nueva etapa en su carrera, una donde quiere estar presente en cada proyecto en el que su nombre aparezca.