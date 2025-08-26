  • 24° C
Nacional / México

Fogones de México 2025: Festival de Cocina Tradicional Mexicana; fechas y sede

Un evento imperdible para los amantes de la gastronomía, el folclore y la riqueza cultural de México. Reúne 96 platillos y 110 cocineras tradicionales

Ago. 26, 2025
Fogones de México, un recorrido sin maletas desde Chiapas hasta Tijuana. Foto: Blog Xcaret.

La Ciudad de México se convertirá en la capital del sabor con la llegada de Fogones de México, el festival de cocinas tradicionales que promete un viaje culinario por los 32 estados del país sin salir de la capital.

El evento se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2025 en los Jardines de Campo Marte, de 13:00 a 20:00 horas.

Durante estos tres días, más de un centenar de cocineras tradicionales presentarán 96 platillos regionales en un formato de degustación ilimitada, lo que convierte al evento en una auténtica celebración de la cultura gastronómica mexicana.

UN RECORRIDO SIN MALETA, PERO CON MUCHO APETITO

Fogones de México 2025 no es solo un festival, es una experiencia. Aquí se podrá "caminar de Chiapas a Tijuana sin maleta", degustando platillos elaborados con ingredientes frescos del campo y técnicas ancestrales. Cada platillo representa la identidad culinaria de una región y es preparado por mujeres con alma indígena, corazón campesino y manos expertas en la tradición.

¿QUÉ INCLUYE LA ENTRADA?

El boleto da acceso a todos los platillos disponibles, sin límite de consumo, así como a espectáculos artísticos, venta de artesanías, destilados y acceso a los pabellones temáticos, que estarán enfocados en:

  • El cacao y el chocolate
  • El maíz y la tortilla
  • Técnicas culinarias tradicionales
  • Bebidas mexicanas

COSTOS Y FASES DE PREVENTA

La venta de entradas se realiza a través de la plataforma Boletia y está dividida en varias fases:

  • Fase 1 (19 de agosto - 16 de septiembre): $1,200
  • Fase 2 (17 de septiembre - 10 de octubre): $1,500
  • Fase 3 (11 - 31 de octubre): $1,700
  • Venta general (1 - 16 de noviembre): $2,100
UN EVENTO PARA CELEBRAR LA COCINA CON ROSTRO DE MUJER

Fogones de México 2025 es más que una comilona, es una oportunidad para reconocer el trabajo de las cocineras tradicionales que han mantenido vivas las recetas y sabores de cada rincón del país.

Recomendación: llega con hambre, curiosidad y ganas de celebrar los sabores de México en uno de los festivales culinarios más esperados del año.

Ofelia Fierros
