VIDEO | Tunden a rusa que criticó el huapango de músicos mexicanos en la CDMX

Muchos extranjeros que residen en México dicen amar tanto al país que los recibió, como a su cultura, y como muestra de ello lo exponen en sus redes sociales; sin embargo, una influencer rusa se ha hecho "odiar" debido a que criticó la música de huapango en la Ciudad de México.

Ese hecho le valió en redes ganarse la animadversión de los internautas, quienes la tundieron porque reside en el país y se atreve a descalificar uno de los géneros musicales mexicanos más representativos, ya que un usuario le hizo ver en un comentario que detrás de cada interpretación hay años de tradición, esfuerzo y trabajo.

Se trata de Natalia Popova, quien a través de su cuenta en TikTok natalia.rusa.mx (@natalia.rusa.mx) calificó como ruido la interpretación que unos músicos callejeros hacían de un huapango.

En el clip, que a la fecha lleva más de 181 mil reproducciones y del que desactivó los comentarios, ha sido duramente señalado en otras cuentas, como Huapangueando (@huapangueando12).

En el video de Natalia, la rusa que tiene seis años fuera de Rusia y desde hace dos años radica en México, enfoca su cámara a donde están unos músicos callejeros interpretando un huapango en un restaurante al aire libre.

Las imágenes las acompañó con un texto que decía: "Explíquenme por qué los músicos en CDMX consideran que esto es arte y esperan un pago por este ruido", comentario que bastó para que desatara una ola de señalamientos.

Entre ellos algunos referían que si no le gusta la música nacional, que se vaya, en especial por desconocer el inmenso valor que el huapango aporta a la cultura nacional y lo complejo de su interpretación, mientras que otros destacaron que tras cada interpretación hay años de tradición, esfuerzo y trabajo.

NATALIA POPOVA SE DEFIENDE

Al darse cuenta que el video había causado un profundo impacto entre los internautas mexicanos, Natalia Popova publicó un clip en su defensa, en el que alega que tiene seis años viviendo en el país, que paga sus impuestos, como con taqueros mexicanos y hasta le paga renta a un mexicano, en pocas palabras que le aporta al país.

Y al final lanza un cometario: "Si tú sientes que te quitan algo, pregúntate ¿qué puedes ofrecer a personas como yo que sí quieren comprar?"