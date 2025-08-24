  • 24° C
Así puedes reducir el consumo de azúcar sin sacrificar el sabor

Disminuir el consumo de azúcar puede ser más fácil de lo que parece, siempre y cuando se sigan algunas estrategias prácticas en la vida diaria

Ago. 24, 2025
El consumo excesivo de azúcar se ha convertido en un factor de riesgo para la salud, especialmente para quienes tienen diabetes o prediabetes. Las calorías vacías provenientes de postres, bebidas y dulces no solo pueden contribuir al aumento de peso, sino también provocar picos de glucemia que afectan al corazón y al metabolismo en general.

Disminuir el consumo de azúcar puede ser más fácil de lo que parece, siempre y cuando se sigan algunas estrategias prácticas en la vida diaria.

ESTRATEGIAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AZÚCAR

 Entre los consejos más efectivos se encuentran:

  • Eliminar o reducir el azúcar añadido: Deshacerse del azúcar de mesa, miel, melaza y siropes, y disminuir progresivamente la cantidad que se añade a alimentos como cereales, panqueques, café o té.
  • Sustituir bebidas azucaradas: el agua sigue siendo la mejor opción, aunque las bebidas dietéticas pueden ser un recurso temporal para quienes buscan algo dulce sin sumar calorías.
  • Consumir fruta fresca o natural: ya sea fresca, congelada, seca o enlatada en agua o jugo natural, la fruta aporta dulzor y nutrientes sin necesidad de azúcares añadidos.
  • Leer las etiquetas: elegir productos con menos azúcares añadidos ayuda a mantener bajo control la ingesta diaria.
  • Innovar en la cocina: agregar fruta a cereales o avena, reducir la cantidad de azúcar en recetas, usar extractos naturales (vainilla, almendra, cítricos) o especias como canela, jengibre y nuez moscada, y sustituir el azúcar por compota de manzana sin endulzar son formas de endulzar los alimentos de manera más saludable.
  • Moderación con edulcorantes no nutritivos: aunque pueden ser útiles para controlar el antojo de dulce, deben usarse con precaución y no como excusa para consumir más calorías de otras fuentes.

Adoptar estas medidas gradualmente permite que el paladar se acostumbre a un menor nivel de dulzor, facilitando un estilo de vida más saludable y equilibrado. Reducir el azúcar no solo protege la salud metabólica y cardiovascular, sino que también puede contribuir a un mejor control del peso y al bienestar general.

Jhoanna Ontiveros Peraza
