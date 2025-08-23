Mega-Gyarados protagonizará el próximo Día de Incursiones en Pokémon GO

Los entrenadores de Pokémon GO se preparan para uno de los eventos más esperados del año. Este 31 de agosto de 2025, Mega-Gyarados llegará con fuerza al Día de Incursiones, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de enfrentarse a este poderoso Pokémon y conseguir recompensas exclusivas.

UN EVENTO ESPECIAL CON MEGA-GYARADOS

El evento se celebrará el domingo 31 de agosto de 2025, de 14:00 a 17:00 (hora local). Durante este tiempo, Mega-Gyarados aparecerá con mayor frecuencia en las megaincursiones y, con algo de suerte, los entrenadores podrán encontrar su versión variocolor.

Además, todos los Gyarados obtenidos durante las incursiones conocerán el ataque cargado Acua Cola, lo que los convierte en una opción aún más interesante para el competitivo.

BONIFICACIONES PARA TODOS LOS JUGADORES

Durante el evento, los entrenadores podrán disfrutar de varios beneficios:

El límite de pases de incursión remota aumentará a 20.

de aumentará a 20. Se entregarán hasta cinco pases de incursión gratuitos adicionales al girar fotodiscos en gimnasios.

adicionales al girar fotodiscos en gimnasios. Habrá mayores probabilidades de encontrar un Gyarados variocolor en incursiones.

Estos bonus estarán disponibles desde el sábado 30 de agosto por la noche hasta el lunes 1 de septiembre por la madrugada, en horario global.

Entradas con beneficios extra

Por 4,99 USD (o su equivalente en moneda local), los jugadores podrán adquirir una entrada especial con ventajas adicionales como:

Ocho pases de incursión extra al girar fotodiscos en gimnasios.

Más probabilidad de conseguir Caramelos Raros + para entrenadores de nivel 31 en adelante.

+ para de nivel 31 en adelante. 50 por ciento más de PX por incursión, que se convierte en triple de PX gracias al bonus del evento Costa Soleada.

El doble de Polvos Estelares obtenidos en incursiones.

La entrada estará disponible en la tienda del juego hasta las 17:00 (hora local) del mismo 31 de agosto. También será posible regalar entradas a amigos con quienes se tenga al menos un nivel de gran amistad.

Ultrapack de entradas en la tienda en línea

Además de la entrada individual, Pokémon GO ofrecerá un Ultrapack por el mismo precio (4,99 USD) que incluye la entrada al evento y un pase de combate prémium sin costo adicional. Este paquete podrá encontrarse exclusivamente en la Tienda en línea de Pokémon GO.

UN RECORDATORIO IMPORTANTE

Niantic invita a todos los entrenadores a disfrutar del evento con responsabilidad, siguiendo siempre las indicaciones de seguridad y las recomendaciones locales de salud.

Este Día de Incursiones promete ser una gran oportunidad para fortalecer equipos, conseguir a Mega-Gyarados y sumar recompensas exclusivas.