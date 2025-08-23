Revelan clasificación de Metroid Prime 4 en la web oficial de Nintendo

Samus Aran es uno de esos personajes que parecen inmortales dentro de la industria de los videojuegos. Después del éxito de Metroid Dread, los fans de la saga están cada vez más cerca de volver a vivir una nueva aventura con la cazarrecompensas más famosa del espacio.

Metroid Prime 4 fue anunciado en el E3 de 2017 y, tras casi una década de retrasos, reinicios y rumores, finalmente parece que el juego comienza a perfilarse para su llegada a Nintendo Switch y la esperada Nintendo Switch 2.

UN PASO IMPORTANTE: LA CLASIFICACIÓN POR EDADES

De acuerdo con la página oficial de Nintendo of America, Metroid Prime 4: Beyond ya habría recibido una clasificación preliminar por parte de la ESRB, pasando de "Pendiente de clasificación" a una "T" para adolescentes. Esto equivale a un PEGI 12 en Europa.

Según la descripción, el título incluiría violencia y sangre animada, elementos que encajan con lo visto en anteriores entregas de la saga Metroid Prime. Esta clasificación es similar a la que recibieron Metroid Prime Remastered y las secuelas numeradas, lo que da coherencia a la decisión del organismo norteamericano.

¿QUÉ SIGNIFICA LA CLASIFICACIÓN "T"?

La ESRB detalla que los juegos con esta etiqueta suelen estar dirigidos a mayores de 13 años. Estos pueden contener violencia moderada, humor crudo, temas sugerentes, un uso limitado de lenguaje fuerte, sangre leve y apuestas simuladas.

Aunque el resumen oficial de la clasificación aún no aparece en el portal de la ESRB, que Nintendo ya lo incluya en su web oficial es una señal positiva de que el desarrollo está en su fase final.

EL CAMINO HACIA SU LANZAMIENTO EN 2025

Cabe recordar que en julio pasado, Metroid Prime 4 también fue clasificado en Corea del Sur, lo que refuerza la idea de que su estreno está muy cerca. Nintendo mantiene como ventana de lanzamiento el año 2025, aunque los fans esperan que no surjan más retrasos que lo empujen hasta 2026.

La versión mejorada para Nintendo Switch 2 ofrecería resolución superior, mayor fluidez en los cuadros por segundo y compatibilidad total con los Joy-Con de segunda generación.

NINTENDO PREPARA UN 2025 CARGADO DE ESTRENOS

Además de Metroid Prime 4: Beyond, la compañía japonesa tiene otros títulos en camino como Leyendas: Pokémon Z-A, programado para octubre, y Kirby Air Riders, que llegará el 20 de noviembre.

En las primeras impresiones compartidas por algunos medios, Metroid Prime 4 ha sorprendido por su apartado gráfico, que se describe como uno de los más espectaculares que se han visto en Nintendo Switch. Incluso se especula con que podría convertirse en uno de los títulos insignia de la nueva Switch 2.

¿CONFIRMACIÓN PARA 2025?

La reciente aparición de su clasificación en la web oficial de Nintendo podría ser la pista definitiva de que, después de tantos años de espera, la épica aventura de Samus Aran llegará finalmente en 2025.