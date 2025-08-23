¿One Piece tendrá otro time skip? Esto es lo que Oda reveló

El arco de Elbaf en One Piece comenzó oficialmente el año pasado y, a casi un año de desarrollo, muchos fanáticos ya lo consideran uno de los mejores de toda la serie. Sin embargo, su desenlace aún parece lejano.

Lo que pocos esperaban es que Eiichiro Oda confirmara que, una vez que los Sombrero de Paja abandonen Elbaf, ocurrirá un nuevo time skip en la historia.

¿POR QUÉ HABRÁ UN SEGUNDO TIME SKIP EN ONE PIECE?

A diferencia del salto temporal de dos años después de la Guerra de Marineford, este nuevo time skip no significará que la tripulación se separe ni que la historia avance repentinamente varios años. Según Oda, la clave está en cómo se percibe el tiempo en Elbaf.

En este lugar, el paso del tiempo parece más lento que en el resto del mundo. Esto quiere decir que, aunque Luffy y su tripulación sientan que pasaron semanas o meses, para el mundo exterior habrán transcurrido muchos más.

LAS PISTAS QUE DEJÓ ODA SOBRE ELBAF Y EL TIEMPO

El primero en insinuar este fenómeno fue Louis Arnote, quien advirtió a los visitantes que no se quedaran demasiado tiempo en Elbaf. Luego, Imu dejó entrever la diferencia temporal al quejarse de lo mucho que tardaban los Caballeros Sagrados en llevar a los "niños" a Marijoa, cuando para los Sombrero de Paja apenas habían sido unas horas.

Otro detalle importante aparece en el flashback de Loki: Scopper Gaban comentaba que habían pasado 3 o 4 años desde la muerte de Roger, pero Shanks lo corrigió asegurando que en realidad habían sido 10. Esto confirmó que la percepción del tiempo dentro de Elbaf es distinta.

¿QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÁ ESTE SALTO TEMPORAL?

Si los Sombrero de Paja permanecen, por ejemplo, un mes en Elbaf, en el mundo exterior podrían haber transcurrido tres o incluso cuatro meses.

Esto implicaría que la guerra entre el Ejército Revolucionario y el Gobierno Mundial podría avanzar de forma drástica o incluso resolverse mientras Luffy sigue en la isla.

Además, otros Yonkos tendrían tiempo de tomar ventaja, lo que colocaría a los protagonistas en una posición mucho más complicada cuando retornen al escenario principal de la historia.

UNA NOTICIA QUE EMOCIONA A LOS FANS

Aunque el arco de Elbaf aún está lejos de concluir, todo apunta a que este segundo time skip será inevitable. Para los seguidores de One Piece, esto representa la oportunidad de ver cómo evoluciona el mundo mientras los Sombrero de Paja se mantienen "atrasados" en el tiempo.

El capítulo 1158 de One Piece se publicará el próximo 31 de agosto de 2025 en Manga Plus, donde los lectores podrán seguir descubriendo cómo Oda desarrolla este fascinante giro en la trama.