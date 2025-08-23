Ibai Llanos se disculpa tras polémica por su versión de los chilaquiles en el "Mundial de los Desayunos"

El pasado 16 de agosto, Ibai Llanos, reconocido streamer, presentador y creador de contenido español, encendió las redes sociales tras mostrar su versión de los tradicionales chilaquiles mexicanos.

EL MUNDIAL DE DESAYUNOS DE IBAI

El video formó parte de su popular dinámica "Mundial de los Desayunos", donde enfrenta platillos típicos de distintos países para que su audiencia elija al ganador.

En esta ocasión, el enfrentamiento gastronómico fue entre Perú y México. Por un lado, presentó el "pan con chicharrón" peruano, un emparedado con carne de cerdo frita, camote y salsa criolla; por el otro, los emblemáticos chilaquiles mexicanos.

Sin embargo, la preparación del streamer poco se pareció a la receta original, lo que desató una ola de críticas por parte de miles de usuarios mexicanos que no dudaron en señalar la falta de autenticidad en el platillo.

DISCULPA DE IBAI CON MÉXICO

Ibai pidió a sus seguidores votar por su desayuno favorito, pero lo que parecía un reto amistoso se convirtió en un debate cultural. Ante la avalancha de comentarios, el creador de La Velada del Año publicó un segundo video en el que ofreció disculpas públicas:

"Tienen razón, he de reconocerlo. He visto los chilaquiles auténticos mexicanos y es verdad que son diferentes. Les pido perdón y me comprometo a que cuando vaya a México, que, por cierto, voy este año, a probar los mejores chilaquiles del país", aseguró Llanos.

TAMBIÉN HABLA DE PERÚ

La polémica no se limitó a México. En Perú, la reacción fue inmediata y, según el propio Ibai, el tema se viralizó incluso en televisión. "Los peruanos están mal de la cabeza... Esto no ha parado de hablarse en Perú y tiene más de un millón y medio de likes. ¡Perú, locura!", comentó entre risas.

El incidente, más allá de lo gastronómico, abrió un debate sobre identidad cultural y el valor de la cocina tradicional. Pese a las críticas, el "Mundial de los Desayunos" continúa ganando popularidad, con la expectativa puesta en quién se llevará la corona del mejor desayuno del mundo.