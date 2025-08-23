Estos son los Pokémon más poderosos según la ciencia

La fuerza y habilidades de los Pokémon han fascinado tanto a entrenadores como a científicos. Aunque muchos pensarían que los legendarios son los más poderosos, la ciencia demuestra que incluso Pokémon "comunes" tienen capacidades que superan cualquier expectativa humana.

LOS POKÉMON MÁS PODEROSOS SEGÚN LA CIENCIA

Raichu: electricidad que no perdona

Según la Pokédex, Raichu tiene suficiente poder eléctrico para dejar inconsciente a un elefante africano. Este dato revela que un Pokémon pequeño puede generar impactos gigantescos en el mundo real gracias a su electricidad.

Meowstic: fuerza psíquica sobrehumana

Meowstic puede levantar un camión usando únicamente sus poderes psíquicos. Esto demuestra que la fuerza no siempre proviene del tamaño, sino de habilidades especiales que desafían la lógica humana.

Meltang: resistencia imparable

Meltang es capaz de recibir el impacto de un jet sin sufrir daño alguno. Su cuerpo metálico redefine los límites de la resistencia física conocidos por la ciencia.

Machamp: el coloso de la fuerza

Machamp puede mover montañas con un solo brazo y lanzar mil golpes en dos segundos. Su fuerza descomunal lo convierte en un ejemplo de poder físico extremo.

Gyarados: destructor de ciudades

Gyarados tiene la capacidad de destruir una ciudad entera si se enfada. Su furia y tamaño lo hacen uno de los Pokémon más temibles desde el punto de vista de la ciencia.

Tyranitar: remodelador del mundo

Tyranitar puede derribar montañas y modificar ríos, obligando incluso a rehacer mapas. Su presencia altera el entorno natural de manera dramática.

Magcargo: calor extremo

El cuerpo de Magcargo es dos veces más caliente que el sol. A pesar de su tamaño, la temperatura que emite podría sentirse como una estufa gigante cercana, mostrando su increíble poder.

Gardevoir: control cósmico

Gardevoir puede crear agujeros negros y controlar su tamaño, lo que le daría la capacidad de eliminar planetas enteros si quisiera. Su poder psíquico es prácticamente ilimitado.