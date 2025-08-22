Las mejores series y películas que se estrenan en septiembre en Netflix

Salir de casa a veces resulta imposible, y más cuando el gasto del regreso a clases agotó todos los recursos, por lo que, en la mayoría de los casos, las personas optan por quedarse en la seguridad del hogar.
Por ello, y como el entretenimiento en casa no puede acabar, Netflix da a conocer las series y películas que se estrenarán en el mes patrio: septiembre, por lo que aquí te los traemos.
Películas
- Rápidos y furiosos: 2 de septiembre (saga completa)
- Space Jam: El juego del siglo: 5 de septiembre
- La venganza de Analía: Temporada 2: 8 de septiembre
- El otro París: 12 de septiembre
- Transformers: La chispa de la Tierra: Temporada 2: 17 de septiembre
- Y ella dijo quizás: 19 de septiembre
- Orgullo y prejuicio: 19 de septiembre
- French Lover: 26 de septiembre
Series
- Merlina: Temporada 2 - Parte 2, la cual se estrena el 3 de septiembre
- Cuenta atrás: Canelo v Crawford, 4 de septiembre
- Las muertas: día 10 de septiembre
- Las Maldiciones: 12 de septiembre
- Next Gen Chef: 17 de septiembre
- Black Rabbit: 18 de septiembre
- El hotel embrujado: 19 de septiembre
- El refugio atómico: 19 de septiembre
- La huésped: 25 de septiembre
- Alice in Borderland: Temporada 3: 25 de septiembre
- Incontrolables: 25 de septiembre
En Vivo
- Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: 14 de septiembre
Familia y niñez
- Concierge Pokémon: Temporada 1 - Parte 2: 4 de septiembre
- Rey lobo: Temporada 2: 11 de septiembre
- Sonic 3: La película: 19 de septiembre
- Blippi va a trabajar: Temporada 2: 22 de septiembre
- Horizontes Pokémon (Temporada 2): En busca de Laqua: Parte 4: 26 de septiembre
Anime
- Naruto Shippuden: Temporada 17: 20 de septiembre
Documentales y especiales
- Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo: 17 de septiembre
- Naturaleza de pesadilla: 30 de septiembre
Así que ya lo sabes, cuando salir de la comodidad de casa no es opción, la alternativa es el amplio catálogo de Netflix; solo resta preparar las botanas, los bocadillos, las bebidas, las pijamas y listo, a disfrutar en familia.