Las mejores series y películas que se estrenan en septiembre en Netflix

Salir de casa a veces resulta imposible, y más cuando el gasto del regreso a clases agotó todos los recursos, por lo que, en la mayoría de los casos, las personas optan por quedarse en la seguridad del hogar.

Por ello, y como el entretenimiento en casa no puede acabar, Netflix da a conocer las series y películas que se estrenarán en el mes patrio: septiembre, por lo que aquí te los traemos.

Películas

Rápidos y furiosos: 2 de septiembre (saga completa)

Space Jam: El juego del siglo: 5 de septiembre

La venganza de Analía: Temporada 2: 8 de septiembre

El otro París: 12 de septiembre

Transformers: La chispa de la Tierra: Temporada 2: 17 de septiembre

Y ella dijo quizás: 19 de septiembre

Orgullo y prejuicio: 19 de septiembre

French Lover: 26 de septiembre

Series

Merlina: Temporada 2 - Parte 2, la cual se estrena el 3 de septiembre

Cuenta atrás: Canelo v Crawford, 4 de septiembre

Las muertas: día 10 de septiembre

Las Maldiciones: 12 de septiembre

Next Gen Chef: 17 de septiembre

Black Rabbit: 18 de septiembre

El hotel embrujado: 19 de septiembre

El refugio atómico: 19 de septiembre

La huésped: 25 de septiembre

Alice in Borderland: Temporada 3: 25 de septiembre

Incontrolables: 25 de septiembre

En Vivo

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: 14 de septiembre

Familia y niñez

Concierge Pokémon: Temporada 1 - Parte 2: 4 de septiembre

Rey lobo: Temporada 2: 11 de septiembre

Sonic 3: La película: 19 de septiembre

Blippi va a trabajar: Temporada 2: 22 de septiembre

Horizontes Pokémon (Temporada 2): En busca de Laqua: Parte 4: 26 de septiembre

Anime

Naruto Shippuden: Temporada 17: 20 de septiembre

Documentales y especiales

Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo: 17 de septiembre

Naturaleza de pesadilla: 30 de septiembre

Así que ya lo sabes, cuando salir de la comodidad de casa no es opción, la alternativa es el amplio catálogo de Netflix; solo resta preparar las botanas, los bocadillos, las bebidas, las pijamas y listo, a disfrutar en familia.