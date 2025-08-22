  • 24° C
Las mejores series y películas que se estrenan en septiembre en Netflix

El catálogo para el Mes Patrio consigna también en vivo, documentales, anime y demás para todo gusto; sólo faltan las palomitas

Ago. 22, 2025
Salir de casa a veces resulta imposible, y más cuando el gasto del regreso a clases agotó todos los recursos, por lo que, en la mayoría de los casos, las personas optan por quedarse en la seguridad del hogar.

Por ello, y como el entretenimiento en casa no puede acabar, Netflix da a conocer las series y películas que se estrenarán en el mes patrio: septiembre, por lo que aquí te los traemos.

Películas

  • Rápidos y furiosos: 2 de septiembre (saga completa)
  • Space Jam: El juego del siglo: 5 de septiembre
  • La venganza de Analía: Temporada 2: 8 de septiembre
  • El otro París: 12 de septiembre
  • Transformers: La chispa de la Tierra: Temporada 2: 17 de septiembre
  • Y ella dijo quizás: 19 de septiembre
  • Orgullo y prejuicio: 19 de septiembre
  • French Lover: 26 de septiembre

Series

  • Merlina: Temporada 2 - Parte 2, la cual se estrena el 3 de septiembre
  • Cuenta atrás: Canelo v Crawford, 4 de septiembre
  • Las muertas: día 10 de septiembre
  • Las Maldiciones: 12 de septiembre
  • Next Gen Chef: 17 de septiembre
  • Black Rabbit: 18 de septiembre
  • El hotel embrujado: 19 de septiembre
  • El refugio atómico: 19 de septiembre
  • La huésped: 25 de septiembre
  • Alice in Borderland: Temporada 3: 25 de septiembre
  • Incontrolables: 25 de septiembre
En Vivo

  • Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: 14 de septiembre

Familia y niñez

  • Concierge Pokémon: Temporada 1 - Parte 2: 4 de septiembre
  • Rey lobo: Temporada 2: 11 de septiembre
  • Sonic 3: La película: 19 de septiembre
  • Blippi va a trabajar: Temporada 2: 22 de septiembre
  • Horizontes Pokémon (Temporada 2): En busca de Laqua: Parte 4: 26 de septiembre

Anime

  • Naruto Shippuden: Temporada 17: 20 de septiembre

Documentales y especiales

  • Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo: 17 de septiembre
  • Naturaleza de pesadilla: 30 de septiembre

Así que ya lo sabes, cuando salir de la comodidad de casa no es opción, la alternativa es el amplio catálogo de Netflix; solo resta preparar las botanas, los bocadillos, las bebidas, las pijamas y listo, a disfrutar en familia.

