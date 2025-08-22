  • 24° C
La predicción de Mhoni Vidente que preocupa a migrantes en EU

En esta ocasión, la cubana, lanzó una predicción que ha despertado inquietud entre la comunidad migrante en territorio estadounidense

Ago. 22, 2025
La astróloga Mhoni Vidente volvió a generar controversia con sus más recientes revelaciones. En esta ocasión, la cubana, conocida tanto en México como en Estados Unidos, lanzó una predicción que ha despertado inquietud entre la comunidad migrante en territorio estadounidense.

UNA ESTRICTA LEY MIGRATORIA BAJO TRUMP

Durante su pronóstico mensual, Mhoni Vidente aseguró que, en el marco de la presidencia de Donald Trump, podría implementarse una nueva ley migratoria mucho más rigurosa de lo esperado. Según la vidente, esta medida impactaría a millones de personas que actualmente residen en Estados Unidos sin un estatus migratorio regular.

MHONI VIDENTE ADVIERTE EXPULSIONES MASIVAS

La astróloga fue contundente al señalar que Trump expulsará entre uno y dos millones de migrantes, permitiendo la permanencia únicamente de quienes sean considerados "trabajadores y gente buena". Esto, según sus palabras, dejaría fuera a una gran parte de los migrantes que se encuentran en territorio estadounidense.

En sus declaraciones, Mhoni Vidente añadió un detalle que sorprendió a muchos. Aseguró que Donald Trump tendría la intención de proteger a los ciudadanos mexicanos que vivan en Estados Unidos. Incluso señaló que se planea una legislación que les otorgue beneficios y acceso a prestaciones, además de un trabajo conjunto con funcionarios influyentes para colaborar en el control migratorio junto a México.

PREOCUPACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD MIGRANTE

Estas declaraciones han provocado preocupación y debate entre quienes podrían verse afectados en caso de cumplirse esta predicción. Aunque se trata de un pronóstico astrológico, la visión de Mhoni se suma al ambiente de incertidumbre que viven los migrantes en Estados Unidos frente a las políticas migratorias que podrían marcar los próximos años.

¿QUIÉN ES MHONI VIDENTE?

Mhoni Vidente, cuyo nombre real es Rafael Martínez de León, nació en Cuba y desde joven mostró interés por la astrología y las predicciones.

Con el paso de los años se convirtió en una de las figuras más reconocidas en el ámbito esotérico de América Latina. Su popularidad creció en México gracias a sus participaciones en programas de televisión, radio y plataformas digitales, donde comparte pronósticos relacionados con política, espectáculos, deportes y fenómenos naturales.

Hoy en día, Mhoni cuenta con una amplia base de seguidores tanto en México como en Estados Unidos, lo que la ha posicionado como una de las astrólogas más influyentes de habla hispana.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
