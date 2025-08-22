Peacemaker rompe récords en Rotten Tomatoes por su 2da temporada

La segunda temporada de Peacemaker aterriza mañana en el catálogo de HBO Max, marcando el tercer estreno oficial dentro del nuevo Universo DC de James Gunn.

Aunque la primera entrega ya había sido considerada parte del canon, esta continuación promete elevar aún más el nivel con Christopher Smith, interpretado por John Cena, acompañado de su peculiar equipo de inadaptados: John Economos (Steve Agee), Leota Adebayo (Danielle Brooks), Emilia Harcourt (Jennifer Holland) y, por supuesto, el querido águila Agli.

El regreso del antihéroe coincide con un momento clave para DC, que sigue activo en cines con Superman, pero que no da descanso a sus producciones en streaming.

LA MEJOR VALORACIÓN DE DC EN MÁS DE UNA DÉCADA

La crítica especializada ya tuvo acceso a los nuevos episodios y las reseñas iniciales no han tardado en reflejarse en Rotten Tomatoes. Con 41 valoraciones profesionales al momento de redactar esta nota, Peacemaker se posiciona como el título de DC mejor recibido en más de diez años, superando tanto a producciones del antiguo DCEU como a las más recientes del nuevo universo de Gunn.

Actualmente, la serie cuenta con un impresionante 98 por ciento de aprobación en la plataforma, superando incluso a El Pingüino (95 por ciento) y Creature Commandos (95 por ciento).

ACCIÓN, HUMOR Y UN MEJOR EQUILIBRIO NARRATIVO

Entre los aspectos más aplaudidos de esta nueva temporada están las secuencias de acción, descritas como creativas e intensas, así como una narrativa más equilibrada en comparación con la primera entrega. La serie mantiene el humor característico de James Gunn, pero con un tono menos exagerado, lo que ha sido bien recibido por la crítica.

Sin embargo, no todas las opiniones son positivas. Una de las pocas reseñas negativas señala que, aunque la serie logra conectar de manera efectiva distintos elementos de la trama, los resultados pueden sentirse irregulares, apuntando sobre todo a quienes no disfrutan del estilo cómico del director.

LO QUE VIENE PARA PEACEMAKER Y DC

La puntuación de la serie aún podría variar en los próximos días, conforme se sumen más críticas al agregador y la audiencia comience a dejar su opinión.

Lo cierto es que Peacemaker ya ha hecho historia dentro del universo de DC en televisión, consolidándose como uno de los proyectos más sólidos de la nueva etapa comandada por James Gunn.