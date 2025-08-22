Sony saca 8 videojuegos del PlayStation Plus

El catálogo de PlayStation Plus se prepara para una nueva rotación de títulos. Mientras los usuarios disfrutan de los juegos gratuitos de agosto, Sony ha confirmado cuáles serán los ocho videojuegos que dejarán de estar disponibles en septiembre.

PLAYSTATION PLUS, UN SERVICIO EN CONSTANTE MOVIMIENTO

PlayStation Plus es la suscripción de Sony que brinda a los jugadores acceso al multijugador online, juegos gratuitos cada mes, descuentos especiales y un catálogo rotativo de títulos para PlayStation 4 y PlayStation 5. Según el plan que elijas Essential, Extra o Premium, también puedes acceder a pruebas de juegos y colecciones clásicas.

Esto significa que el servicio siempre está en evolución: nuevos lanzamientos llegan, pero también hay despedidas que los jugadores deben tomar en cuenta si quieren reclamar los títulos antes de que desaparezcan.

LOS JUEGOS QUE DEJARÁN PLAYSTATION PLUS EN SEPTIEMBRE

La lista completa de videojuegos que saldrán del catálogo en septiembre es la siguiente:

UFC 5 (PS5)

The Plucky Squire (PS5)

Night in the Woods (PS5, PS4)

Road 96 (PS5, PS4)

Pistol Whip (PSVR2)

Odin Sphere: Leifthrasir (PS4)

FIST: Forged In Shadow Torch (PS5, PS4)

Dragon´s Crown Pro (PS4)

Si alguno de estos títulos te interesa, es importante añadirlo a tu biblioteca digital antes de que se retire para poder conservarlo y jugarlo en el futuro.

LOS JUEGOS GRATUITOS DE AGOSTO EN PLAYSTATION PLUS

En contraste con las salidas, Sony también ha reforzado su catálogo este mes con una oferta variada para todos los gustos. Algunos de los títulos más destacados son:

Mortal Kombat 1, que reinventa la clásica saga de peleas con un universo creado por Liu Kang.

Marvel´s Spider-Man, donde los jugadores pueden balancearse por Nueva York en la piel de Peter Parker.

Sword of the Sea, una experiencia atmosférica que recuerda a Journey y Abzû.

Earth Defense Force 6, con acción desbordante contra insectos y alienígenas gigantes.

Unicorn Overlord, un RPG táctico con estrategia y batallas épicas.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, que cierra la trilogía de Reisalin Stout.

Indika, un juego narrativo con humor oscuro y tintes surrealistas.

SEPTIEMBRE: UN MES DE CAMBIOS PARA LOS SUSCRIPTORES

Con estas novedades, septiembre se perfila como un mes de transición para PlayStation Plus. Mientras algunos títulos se despiden, otros llegan para mantener fresca la experiencia de juego. Este sistema de rotación recuerda a los jugadores que el servicio no deja de evolucionar, ofreciendo nuevas experiencias mes tras mes.