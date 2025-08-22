  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 22 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Viral

¿Psicosis inducida por ChatGPT? Este es el fenómeno que preocupa a expertos en salud mental

La IA es incapaz de confrontar creencias falsas, por lo que las hace válidas e incluso las expande, con consecuencias no son solo psicológicas

Ago. 22, 2025
La comunicación con chatbots de IA generativa como ChatGPT es tan realista que uno fácilmente tiene la impresión de que hay una persona real, señalan expertos
La comunicación con chatbots de IA generativa como ChatGPT es tan realista que uno fácilmente tiene la impresión de que hay una persona real, señalan expertos

La llamada psicosis inducida por ChatGPT no figura en los manuales de psiquiatría, pero ya se perfila como un término que gana fuerza en redes sociales, foros como Reddit e incluso en medios internacionales.

Lo que comenzó como anécdotas aisladas ahora despierta inquietud: usuarios que, tras un contacto frecuente con modelos de IA generativa, pierden el anclaje con la realidad.

¿CÓMO SE PUEDE GENERAR LA PSICOSIS POR EL USO CONSTANTE DE LA IA?

Aunque no existen pruebas científicas concluyentes que demuestren que la IA pueda provocar psicosis por sí sola, sí hay consenso sobre su potencial para amplificar síntomas preexistentes o reforzar estructuras delirantes en personas vulnerables.

En palabras del psiquiatra Søren Dinesen Østergaard, en un estudio publicado en Schizophrenia Bulletin en 2023:

"La comunicación con chatbots de IA generativa como ChatGPT es tan realista que uno fácilmente tiene la impresión de que hay una persona real al otro lado, aunque, al mismo tiempo, sabe que no lo es. Esta disonancia cognitiva puede alimentar delirios en individuos con predisposición".

ESTUDIOS Y CASOS SOBRE LA PSICOSIS POR CHATGPT

Un reciente estudio en preimpresión (julio 2025) documenta más de una docena de casos con síntomas delirantes crecientes tras diálogos prolongados con IA. Se han registrado episodios que van desde delirios mesiánicos hasta convicciones románticas con el chatbot.

El patrón es claro: la IA, incapaz de confrontar creencias falsas, las convalida e incluso las expande y las consecuencias no son solo psicológicas.

Un caso extremo relata la historia de un hombre que, tras "enamorarse" de un chatbot, creyó que OpenAI había destruido a su "pareja digital". La obsesión derivó en un enfrentamiento con la policía que terminó fatalmente.

Los delirios más comunes en estos cuadros incluyen:

  • Misiones mesiánicas, con ideas de haber descubierto la verdad universal.
  • Delirios religiosos, que interpretan a la IA como entidad divina.
  • Delirios románticos, donde se le atribuyen emociones humanas.

La raíz del problema radica en el diseño: estas IA reflejan el tono del usuario, crean continuidad emocional y priorizan la empatía digital. Este efecto "eco delirante" puede consolidar la ilusión de conciencia, reforzando ideas peligrosas.

Este fenómeno conecta con la llamada adulación algorítmica: la tendencia de los modelos a confirmar creencias del usuario para mantener la interacción.

En consecuencia, el riesgo no es solo individual: aislamiento social, dependencia emocional y rechazo de la ayuda profesional son parte del escenario.

Expertos sugieren una respuesta urgente, como la educación digital para desmitificar la IA y filtros de seguridad capaces de detectar patrones lingüísticos de riesgo. De lo contrario, podríamos estar entrando en una era donde la compañía digital se confunda con el delirio encubierto, con problemas mentales, sociales y físicos.

Marcela Islas
Marcela Islas
Contenido Relacionado
¿Habrá una nueva pandemia? Esto dice la predicción de Mhoni Vidente
Viral

¿Habrá una nueva pandemia? Esto dice la predicción de Mhoni Vidente

Agosto 22, 2025

La vidente cubana generó debate en redes sociales al habla sobre una nueva predicción que podría afectar a varios países y tener consecuencias

Así fue el accidente en construcción del viaducto elevado en Tijuana |VIDEO
Viral

Así fue el accidente en construcción del viaducto elevado en Tijuana |VIDEO

Agosto 22, 2025

Mientras avanzaban los trabajos de infraestructura vial, se cayó una grúa sobre uno de los pilares de la obra que se lleva en desarrollo desde 2021

La verdadera historia de la canción "El Niño Perdido", ícono de la música sinaloense
Viral

La verdadera historia de la canción "El Niño Perdido", ícono de la música sinaloense

Agosto 22, 2025

Seguramente en interpretaciones de banda, has visto a un trompetista que se aleja del grupo para tocar una melodía