Mega Dragonite debuta en el anime de Pokémon Horizontes

El mundo de Pokémon sigue sorprendiendo a sus fans con grandes novedades. En Japón ya se estrenó el arco especial del anime conocido como Horizontes Pokémon, la primera temporada que decidió tomar un rumbo distinto al dejar de centrarse en Ash. Ahora, esta saga ha dado un paso más con la llegada de Mega Voltage, un capítulo que promete marcar una nueva era en la franquicia.

Durante las últimas semanas los rumores sobre un salto temporal en la trama fueron creciendo, y finalmente se confirmaron de manera oficial. Con el lanzamiento del primer tráiler de Mega Voltage y la revelación de la fecha de estreno, los seguidores ya tienen un panorama más claro de lo que será esta etapa del anime.

LA SORPRESA DE MEGA DRAGONITE

Una de las mayores revelaciones fue la aparición de Mega Dragonite, un momento que los fans esperaban con ansias desde hace tiempo. La transformación del poderoso dragón ha sido mostrada oficialmente, consolidándose como uno de los puntos más llamativos de esta nueva fase de Horizontes Pokémon.

LA MEGAEVOLUCIÓN DE DRAGONITE

Game Freak ha compartido una descripción oficial sobre Mega-Dragonite que da mucho que pensar.

"Mega-Dragonite tiene rasgos distintivos de Dragonair, como el orbe de cristal de la cola o las alas de la cabeza, que funcionan también como antenas. Gracias al poder de la megaevolución, Dragonite ahora puede volar más rápido y más lejos".

"Para Mega-Dragonite, acabar rápido un combate Pokémon es un acto de bondad hacia su rival. Su naturaleza amable se magnifica, así que siempre lanza ataques muy poderosos a sus oponentes con una sonrisa. A la vez, si presiente que alguien tiene problemas, se apresura a ayudarles, aunque se encuentre en mitad de un combate muy intenso".

UN FUTURO PROMETEDOR PARA LA FRANQUICIA

La llegada de Mega Dragonite no solo emociona a los seguidores veteranos, también marca el inicio de una etapa llena de sorpresas en el anime. Con Mega Voltage, Pokémon demuestra que aún tiene muchas cartas bajo la manga para mantener vivo el entusiasmo de su comunidad en todo el mundo.