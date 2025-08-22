PlayStation 5 sube de precio tras aranceles de Trump

Sony confirmó que el precio de las consolas PlayStation 5 en Estados Unidos aumentará 50 dólares a partir de este jueves.

La medida llega en un momento complejo para la compañía japonesa, que atraviesa una lenta recuperación en el mercado de videojuegos y enfrenta el impacto de los nuevos aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump.

TODAS LAS VERSIONES DE PS5 SUFREN EL AJUSTE

El incremento de precio afecta a las tres ediciones disponibles de la consola. En el caso de la más avanzada, la PlayStation 5 Pro, su costo pasará a ser de 749,99 dólares, según detalló la empresa en una publicación oficial.

Este ajuste responde a las recientes políticas comerciales de Estados Unidos, que incluyen fuertes aranceles a las importaciones procedentes de países clave en la fabricación de componentes como China y Japón. Estas medidas han generado incertidumbre en las cadenas de suministro y un aumento en los costos de materiales.

XBOX Y NINTENDO TAMBIÉN ENFRENTAN CAMBIOS

No es la primera vez que Sony modifica precios. En abril, la compañía ya había aplicado incrementos en varios mercados europeos. Su principal rival, Xbox, siguió una estrategia similar al subir precios en Estados Unidos, Europa, Australia y el Reino Unido semanas después.

El mercado esperaba que las consolas impulsaran un año de fuerte crecimiento gracias a lanzamientos de gran peso como Grand Theft Auto VI de Take-Two Interactive y la nueva Switch 2 de Nintendo. Sin embargo, el retraso de GTA VI hasta 2026 y los aumentos de precios han generado dudas sobre la velocidad de recuperación de la industria.

ACCESORIOS Y OTROS MERCADOS MANTIENEN PRECIOS

Sony aclaró que, por el momento, no habrá cambios en los precios de accesorios de PlayStation 5 ni en otros mercados fuera de Estados Unidos.

Con este panorama, la competencia entre fabricantes de consolas se intensifica en medio de un escenario económico incierto que podría cambiar la forma en que los jugadores acceden a las nuevas tecnologías en los próximos meses.