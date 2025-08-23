  • 24° C
Santoral de hoy, 23 de agosto: San Zaqueo de Jerusalén; alojó a Jesús en su casa y se transformó a la bondad

Su conversión al cristianismo, siendo un recaudador rico y repudiado, muestra que para Dios no hay imposibles

Ago. 23, 2025
Hoy, 23 de agosto, el santoral de la Iglesia Católica conmemora la memoria de San Zaqueo de Jerusalén, un hombre cuya conversión al cristianismo demuestra el poder transformador de la bondad divina. En el evangelio de San Lucas, se narra que Zaqueo, un jefe de recaudadores de impuestos en la ciudad de Jericó, era rico, pero también odiado por su comunidad debido a sus prácticas corruptas. Su encuentro con Jesús fue un punto de quiebre en su vida.

La historia cuenta que, al ser un hombre de baja estatura, Zaqueo se subió a un árbol para poder ver mejor a Jesús mientras este caminaba por la ciudad. Impresionado por el gesto de Zaqueo, Jesús lo llamó, pidiéndole hospedaje en su casa. Este acto de bondad por parte de Jesús provocó una profunda transformación en Zaqueo, quien prometió devolver cuatro veces lo que había obtenido de manera injusta y repartir la mitad de sus bienes entre los pobres. Jesús reconoció este cambio de corazón y le dijo que su casa estaba en vías de salvación.

imagen-cuerpo

El ejemplo de San Zaqueo resalta el poder de la conversión y de la misericordia divina, mostrando que, para Dios, no existen casos perdidos, y que incluso aquellos que han caído en la corrupción pueden ser redimidos si se abren al arrepentimiento y a la transformación.

Hoy es una oportunidad para reflexionar sobre el poder del arrepentimiento y la posibilidad de cambio en nuestras propias vidas, siguiendo el ejemplo de Zaqueo, quien, a pesar de su pasado, encontró en la misericordia de Cristo un nuevo camino hacia la salvación.

OTROS SANTOS DE ESTE 23 DE AGOSTO

  • San Antonio de Gerace
  • San Arquelao de Ostia
  • San Asterio de Egea
  • San Ciriaco de Ostia
  • San Claudio de Egea
  • San Eugenio de Ardstraw
  • San Flaviano de Autun
  • Santa Fructuosa mártir
  • San Lupo de Nove
  • San Minervo mártir
  • San Neón de Egea.
Ofelia Fierros
