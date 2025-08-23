"Jesús, Luz del Mundo": la nueva película animada de los creadores de Mulán y El Rey León llega a los cines

Una nueva producción cinematográfica promete emocionar a grandes y pequeños: "Jesús, Luz del Mundo", una película animada dirigida por Tom Bancroft (La Bella y la Bestia, El Rey León) y con dirección de animación de Tony Bancroft, reconocido por su trabajo en Mulán, llegará próximamente a los cines de todo el mundo.

Esta producción narra la vida, muerte y resurrección de Jesús desde la perspectiva del apóstol Juan, en un estilo de animación 2D tradicional que busca evocar nostalgia y profundidad emocional.

"Usar animación 2D para transmitir esta narrativa promete evocar nostalgia y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia fresca y emocionante", señaló Tom Bancroft.

¿DE QUÉ TRATA "JESÚS LUZ DEL MUNDO"?

La historia sigue a Juan, un joven que lucha por ayudar a su familia a pagar impuestos, hasta que se encuentra con Jesús, un hombre que transformará su vida y lo llevará a vivir una experiencia espiritual única junto a otros discípulos como Pedro y Santiago.

A través de la visión íntima de Juan, la película recorre momentos claves del ministerio de Jesús, su crucifixión y resurrección, con un enfoque humano y profundamente inspirador.

La animación, hecha completamente a mano, busca reflejar la imperfección humana en contraste con la figura sin defectos de Jesús. Según el equipo de producción, esta técnica artesanal es su forma de expresar amor y devoción al personaje central de la fe cristiana.

ELENCO DE VOCES EN ESPAÑOL

El doblaje en español cuenta con reconocidas figuras del ámbito artístico latinoamericano:

Marcos Witt (cantante)

(cantante) Saraí Rivera (actriz y creadora de contenido)

(actriz y creadora de contenido) Sebastián Caicedo, quien interpreta a Pedro

Caicedo, conocido por su participación en " El Señor de los Cielos" , compartió su entusiasmo:

"Dar voz a Pedro es un honor que va más allá de la actuación. Esta película tocará millones de corazones con el mensaje del amor de Jesús".

FECHAS DE ESTRENO EN CINES POR PAÍS

Canzion Films ha revelado las fechas de estreno confirmadas para distintos países:

4 de septiembre : Australia, Fiyi, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Samoa

: Australia, Fiyi, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Samoa 5 de septiembre : Estados Unidos

: Estados Unidos 11 de septiembre : Puerto Rico

: Puerto Rico 24 de septiembre : Filipinas

: Filipinas 25 de septiembre : Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay

: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay 26 de septiembre : España

: España 16 de octubre: México

Países con fechas por confirmar: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, República Dominicana, Ecuador, Perú, Rumania y Venezuela.

También se negocian estrenos en otros territorios como Canadá, Reino Unido, Francia, Rusia, África Occidental y más.