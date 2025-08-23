Los XV años de Isela: más de 2 mil invitados celebran una fiesta llena de música, regalos y solidaridad

Tal como se esperaba, la celebración de XV años de Isela Analí Santiago Morales ha sido todo un éxito. Desde las primeras horas del viernes 23 de agosto, miles de personas comenzaron a llegar al campo Garzas Blancas para ser parte de este emotivo festejo que nació gracias a la generosidad de decenas de personas y el poder de las redes sociales.

Isela, joven recolectora de basura, se volvió viral hace un mes cuando su padre, Ramón Morales, lanzó una invitación pública luego de que su primer festejo fuera prácticamente ignorado. Lo que comenzó como una pequeña reunión se transformó en un evento masivo con más de 70 padrinos y una asistencia estimada de más de 2 mil personas.

UNA FIESTA CON CAUSA Y SIN CONTRATIEMPOS

El evento dio inicio puntualmente a las 11:00 de la mañana, con un ambiente festivo impulsado por música en vivo, luces, y la presencia de familias enteras que acudieron con regalos, especialmente juguetes, cumpliendo el deseo de Isela de que estos fueran destinados a niños de la comunidad.

A pesar de una ligera llovizna, el clima no ha impedido que la celebración continúe con alegría y sin contratiempos. La Policía Municipal implementó un operativo especial para garantizar la seguridad y fluidez del evento, al que siguen llegando visitantes de distintos municipios.

ZACAHUIL, MÚSICA Y UN VESTIDO ROSA: EL GRAN DÍA DE ISELA

El campo de 800 metros cuadrados fue acondicionado como un salón al aire libre, donde el platillo principal es el tradicional zacahuil, preparado durante más de 10 horas. Mientras tanto, Isela ya luce un elegante vestido rosa y se encuentra lista para el momento más esperado del día: su vals, programado para después de las 7:00 de la noche.

La joven también compartió un mensaje especial: "Quiero que las niñas y mujeres que nunca les pudieron festejar sus XV años vengan a festejar aquí conmigo".

La lluvia sorprendió a los invitados de la fiesta de XV años de Isela Morales en San Luis Potosí.



UNA MUESTRA DE SOLIDARIDAD QUE CONMOVIÓ A MÉXICO

Gracias al apoyo de cientos de personas, esta fiesta no solo cumplió el sueño de Isela, sino que también se convirtió en un acto de solidaridad y comunidad. El evento, que aún continúa, ha dejado claro que cuando se une la voluntad de ayudar, cualquier sueño puede hacerse realidad.