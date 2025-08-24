Comunidad mexicana de Beyblade ya figura en el ranking nacional de la liga Vortex

La pasión por el Beyblade en México sigue creciendo, y prueba de ello es que más jugadores locales ya aparecen dentro del ranking nacional elaborado por la liga Vortex, una de las comunidades más sólidas de este juego en el país.

QUÉ ES EL RANKING VORTEX

La liga Vortex, con sede en la Ciudad de México, se encarga de reunir los resultados de distintos torneos que se realizan en diferentes estados, con el fin de elaborar un ranking nacional. Dicho listado funciona como una tabla de posiciones que refleja el desempeño de los jugadores a nivel competitivo.

Actualmente, la lista cuenta con 292 jugadores registrados, lo que demuestra el alcance y la expansión que Beyblade ha tenido en territorio mexicano.

JUGADORES LOCALES EN LA TABLA NACIONAL

Dentro del ranking ya aparecen varios representantes de la comunidad, quienes han logrado sumar puntos gracias a su participación en torneos oficiales.

En el puesto 34 se encuentra BeynacionX, quien además está empatado con el jugador conocido como Vascoblader.

El lugar 57 es ocupado por Obson, demostrando consistencia en la escena competitiva.

En la posición 77 aparece Juanes, consolidándose como parte de los mejores 100 jugadores.

Por último, en el puesto 101 está Papu, quien también ha comenzado a destacar en el circuito nacional.

UN CRECIMIENTO CONSTANTE EN MÉXICO

La presencia de estos jugadores en el ranking de la liga Vortex no solo refleja su esfuerzo individual, sino también el avance de la comunidad a la que pertenecen. Con cada torneo reportado, las oportunidades de escalar posiciones aumentan, y poco a poco más nombres locales se suman a esta tabla que reúne a lo mejor del Beyblade competitivo en México.

El ranking oficial puede consultarse en el sitio de la liga Vortex: Ranking nacional de Beyblade

.