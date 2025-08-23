  • 24° C
Ciudad Obregón

Así se vivió el feroz torneo de Beyblade organizado por la CBO en Ciudad Obregón

Esta edición no solo atrajo a participantes locales, sino también a jugadores que viajaron desde Etchojoa para ser parte de esta competencia

Ago. 23, 2025
Así se vivió el torneo de Beyblade organizado por la CBO

El pasado domingo 17 de agosto, la Comunidad Blader Obregón (CBO) llevó a cabo el tercer torneo de Beyblade X en las instalaciones de La Alpaca, reuniendo a un total de 28 participantes.

Esta cifra marcó un récord y en esta ocasión se unieron muchas caras nuevas, ya que el torneo no solo atrajo a participantes locales, sino también a jugadores que viajaron desde Etchojoa para ser parte de esta competencia. Esto solo demuestra el crecimiento y la pasión que el Beyblade sigue despertando en la región.

La adición de nuevas personas a la competencia que obligó a los organizadores a dividir a los jugadores en tres grupos para desarrollar las primeras rondas.

LA DINÁMICA DEL TORNEO

Dos de los grupos compitieron en un mismo salón, mientras que el tercero fue trasladado a otra sala para mantener el orden y la fluidez de las partidas.

Tras cuatro intensas rondas, los dos mejores de cada grupo avanzaron a la etapa preliminar, donde se definieron los cuatro semifinalistas: Jorgeblade20, BeynacionX, Javi y Gael.

La batalla por el tercer lugar quedó en manos de BeynacionX, mientras que la gran final, como ya es tradición, se disputó a 7 puntos.

El duelo estuvo cargado de adrenalina entre Javi y Gael, pero finalmente Javi se consagró como campeón, llevándose un Random Booster Volumen 7, con la fortuna de obtener el premio mayor entre las seis posibles figuras.

imagen-cuerpo

UN REGALO PARA LA COMUNIDAD

Durante el evento, BeynacionX sorprendió a todos al donar un estadio en nombre de la comunidad Blader Obregón a La Alpaca.

Este gesto permitirá que cualquier jugador que visite el lugar pueda practicar y disfrutar de nuevas batallas en un espacio preparado para la acción.

UN EVENTO QUE FORTALECE LA COMUNIDAD

Con cada edición, la CBO consolida más a su comunidad, creando un ambiente donde la competencia sana y la convivencia son parte fundamental.

El éxito de este tercer torneo demuestra que Ciudad Obregón se está convirtiendo en un punto clave para los fanáticos del Beyblade en Sonora.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
