Salud Municipal lleva esterilizaciones a polígono prioritario

A 3 colonias que conforman uno de los polígonos prioritarios en relación a la presencia de perros callejeros se han llevado brigadas de esterilización por parte de la Dirección de Salud Municipal y el Distrito de Salud 04 en la última semana, informó Jesús Espinoza.

Se trata de colonias como la Maximiliano R. López, Cortinas, Russo Vogel, y también Nueva Palmira, donde personal de ambas dependencias unieron esfuerzos para brindar el servicio de manera gratuita.

“Se realizan por la Dirección de Salud Municipal y el Distrito de Salud 04, es muy necesario que las personas que tienen mascotas aprovechen estas jornadas también. Esta semana se realizaron 60 esterilizaciones durante la brigada”, comentó el director de Salud Municipal.

Con las esterilizaciones no solamente se ayuda a controlar la población animal que hay en la sociedad civil, sino que además coadyuva a disminuir el riesgo de contagios de rabia y otras enfermedades.

Cabe señalar que el director de Salud Municipal destacó que se trata de un programa que se lleva a cabo de manera permanente en el municipio, y se aplica en polígonos de riesgo que se tienen detectados.

Otros programas que se llevan a cabo son las jornadas de descacharre para evitar la presencia de vectores transmisores de enfermedades como la Rickettsia, así como los criaderos de mosquitos transmisores del dengue, que se pueden generar a raíz de almacenamiento de agua limpia en llantas o recipientes.