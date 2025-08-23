  • 24° C
Ciudad Obregón

Se garantiza agua en nuevos desarrollos de vivienda: Javier Lamarque

Para ello se llevan a cabo los trabajos previos que se requieren, explicó el alcalde

Ago. 23, 2025
Constructoras de nuevos desarrollos de vivienda no recibirán ninguna factibilidad por parte del gobierno municipal de Cajeme sin que se hagan los trabajos necesarios para que se garantice que habrá servicios públicos eficientes, principalmente el suministro de agua potable, advirtió el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano.

"No estamos dando factibilidades para nuevos desarrollos donde no hay condiciones de suministro de agua principalmente, a menos que se realicen las obras correspondientes. Eso es algo que no estamos haciendo y que se hacía antes, por eso tenemos problemas fuertes, la ciudad fue creciendo, pero no se acompañó el crecimiento con las obras correspondientes", dijo.

Un ejemplo de ello son algunas colonias del sector sur oriente de Ciudad Obregón, como el fraccionamiento Misión del Prado, Las Misiones o Misión del Real, dijo, por lo cual se llevan a cabo obras por parte del gobierno municipal, en coordinación con las desarrolladoras, para mejorar el suministro del líquido vital.

"La zona sur oriente creció y nunca se acompañó el crecimiento con las líneas de suministro y conducción de agua y se fue debilitando la presión del suministro, nos llevó a que en ciertas horas no llegara el agua, es una irresponsabilidad de esos gobiernos que autorizaron desarrollos sin que se cumpliera con las condiciones suficientes", dijo.

El pozo de Misión del Prado, así como la construcción de la Línea de conducción 20 -30 garantizarán que llegue una buena presión de agua potable a las colonias en mención, reiteró.

10 fraccionamientos de nueva creación se encuentran en proceso de construcción en Cajeme, según la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Javier Zepeda
Javier Zepeda
