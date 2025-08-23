  • 24° C
  Ciudad Obregón
  Sábado, 23 De Agosto Del 2025
Ciudad Obregón

Amplían Panteón del Carmen en Cajeme; hay disponibilidad para 297 lotes

El titular de Velatorio DIF, Mario Valenzuela, informó que se venden lotes tanto a futuro como para sepultura inmediata

Ago. 23, 2025
Ya hay lápidas en el nuevo espacio
Ya hay lápidas en el nuevo espacio

Con un nuevo espacio para sepultura cuenta el Panteón del Carmen, pues a finales del año pasado se empezó a trabajar en la adecuación de un terreno que se ubica a fondo del cementerio y ya hay disponibilidad para 297 lotes.

En el cementerio se observa que ya hay tumbas que se han colocado en este nuevo espacio, mientras que también se le da mantenimiento al terreno con ayuda de maquinaria.

El titular del Velatorio DIF, Mario Valenzuela, explicó que se venden lotes tanto a futuro como para sepultura inmediata, además de que los lotes tienen el mismo precio que el que cuestan normalmente en este panteón.

"Es una ampliación que inició hace poco, ya se está utilizando el terreno, son 297 lotes disponibles de la sección nueva del cementerio, es la ampliación más reciente que se ha hecho. Se hace el llamado a la ciudadanía para que al mismo tiempo sean vigilantes en caso de que haya daños, para que denuncien y cuiden este espacio", dijo.

Sobre el espacio que se tienen en el Panteón de Guadalupe, dijo que actualmente no hay disponibilidad. Sin embargo, esto no ha representado un problema para las familias cajemenses que desean enterrar a sus difuntos, pues el cementerio más solicitado es el Panteón del Carmen, además de que en el de Guadalupe suelen hacerse sepulturas en vertical, de manera que caben distintos ataúdes en un solo lote.

"No hay espacio para nuevos lotes, pero las personas suelen sepultar a sus seres queridos de manera vertical. Es poca la afluencia en este panteón realmente, la mayoría solicita espacio en el Panteón del Carmen", explicó.

Javier Zepeda
