Choque daña barda de panteón en Pueblo Yaqui; responsable pagará reparación

Tras registrarse un accidente automovilístico, que derivó en daños a una parte de la barda nueva que se construyó en el área donde se ampliará el cementerio de Pueblo Yaqui, la comisaria Rosario Valdez dio a conocer que la persona que ocasionó el incidente ya se hace cargo de la reparación.

Se trata de la segunda ocasión en la que un vehículo causa daños a esta obra, a pesar de que se construyó el año pasado. El suceso se registró a mediados de este mes y gracias a la intervención de las autoridades es que se logró dar con la persona responsable del accidente.

La comisaria dio a conocer que se tienen planes para seguir con el bardeado del cementerio, pues sigue pendiente la ampliación del panteón, debido a que este ya no tiene espacio para más lápidas.

PREVALECE VANDALISMO

Por su parte, algunos habitantes de esta comisaría destacan que se requiere de una mayor vigilancia por parte de las autoridades, tanto para combatir los excesos de velocidad por parte de automóviles en el pueblo, como para evitar el vandalismo.

En la misma barda se pueden observar rayones que se han hecho con grafitti, lo cual también se aprecia en algunas lápidas y capillas que hay al interior del panteón.

En el terreno en el que se prepara la ampliación del cementerio se ven frecuentemente botellas vacías de bebidas alcohólicas, pues algunos habitantes han escogido esta zona como un punto para estacionar sus vehículos bajo los árboles e ingerir este tipo de bebidas.