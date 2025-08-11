  • 24° C
Ciudad Obregón

Desvían vuelo de Obregón que iba a la Cdmx por mal clima

Debido a las condiciones climáticas en la capital del país se tuvo que desviar un vuelo

Ago. 11, 2025
Un vuelo que salió de Cajeme hacia la Ciudad de México el fin de semana fue desviado a Veracruz debido a problemas climáticos en la capital del país, informó el Administrador del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón (Aico), Humberto Neri Peregrin.

El administrador del puerto aéreo explicó que el domingo salió a tiempo el vuelo de la empresa Aeromexico, sin embargo fue desviado por la tormenta eléctrica que se tuvo en la Ciudad de México.

"Ayer por la tarde el vuelo de Aeromexico llegó y salió a tiempo, sin embargo, fue desviado a Veracruz por condiciones meteorológicas en la Ciudad de México", abundó.

En el caso de los vuelos que se desvían por cuestiones climáticas, la aerolínea es la que se hace cargo de gastos o necesidades que se pudieran presentar.

SE RETOMAN ACTIVIDADES NORMALES 

Este lunes el vuelo de Aeromexico llegó y salió a tiempo, sin que se hayan presentado más problemas con respecto a las condiciones climáticas.

Las condiciones de lluvia en Sonora no han sido motivo para que se suspendan vuelos hacia los destinos.

Francisco Minjares
