La millonaria cifra que habrían acumulado los narcos mexicanos tras dos décadas de operaciones, según EU

Cálculos del Departamento de Justicia de Estados Unidos han señalado que los narcos mexicanos han generado más de 900 mil millones de dólares durante las últimas dos décadas de operaciones. Según lo señalado por las autoridades de EU; estos ingresos son por diferentes fuentes, aunque principalmente las ganancias provienen de: drogas, contrabando de migrantes y robo de combustible.

El gobierno de EU dejó de publicar estas cifras oficiales sobre las ganancias de los carteles mexicanos desde hace varios años. Sin embargo; las diferentes agencias federales continúan con estimaciones internas que se basan principalmente en los decomisos, costos dentro del mercado, la pureza de las drogas y reportes financieros que ayudan a generar las estimaciones de las ganancias del crimen organizado mexicano.

¿CUÁNTO HAN ACUMULADO LOS NARCOS MEXICANOS EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS?

Según las estimaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los narcos mexicanos habrían logrado una acumulación de 950 mil millones de dólares en las últimas dos décadas. Estos ingresos se han logrado por medio de diferentes operaciones ilegales, aunado a esto; se debe sumar que las autoridades de EU han señalado que las drogas sintéticas han ayudado a los ingresos del crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos ha señalado que se estima que el narcotráfico en México genera cerca de 58 mil millones de dólares anuales; esto siendo solo dinero en efectivo que regresa al país. Sin embargo, se debe sumar el ingreso de otras actividades ilícitas como es el huachicol y tráfico de personas, esto elevaría el monto a unos 80 mil millones anuales.

MAYO ZAMBADA PAGÓ UN ACUERDO DE MÁS DE 10 MIL MILLONES DE DÓLARES

La reciente detención y orden judicial en contra de Ismael "El Mayo" Zambada, reavivó el debate sobre las ganancias de los narcos mexicanos. Esto debido a que el criminal pagó 15 mil millones de dólares como parte de un acuerdo de culpabilidad en Estados Unidos; esta cifra fue determinada gracias a la metodología utilizada en el caso de Joaquín "El Chapo" Guzmán,

De acuerdo con reportes por parte de las autoridades de EU, los bienes que fueron localizados a nombre de Zambada no han superado los 3 mil millones de dólares. El resto corresponde a utilidades históricas que ya han sido gastadas o lavadas.