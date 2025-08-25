  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 25 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

"El Mayo" Zambada se declara culpable y confiesa: ´Creé el Cártel de Sinaloa y soborné a policías y políticos´

Vestido con uniforme azul de prisión y un overol naranja, el hombre de 75 años dio detalles sobre sus acciones delictivas durante más de 50 años

Ago. 25, 2025
"Asumo la responsabilidad de todo y pido disculpas a todos los afectados por mis acciones", concluyó el capo al final de su audiencia
"Asumo la responsabilidad de todo y pido disculpas a todos los afectados por mis acciones", concluyó el capo al final de su audiencia

Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los narcotraficantes más poderosos y longevos de México, se declaró culpable ante un tribunal federal de Nueva York por haber fundado y dirigido el Cártel de Sinaloa durante más de medio siglo.

ZAMBADA CONFIESA SOBORNOS AL PODER EN MÉXICO

"Durante 50 años he dirigido una gran red criminal... Desde el principio y hasta el momento de mi captura he pagado sobornos a policías, militares y políticos en México", confesó Zambada durante la sesión.

Vestido con uniforme azul de prisión y un overol naranja, el hombre de 75 años apareció con el cabello canoso peinado hacia atrás y una barba recortada, según relató el periodista Keegan Hamilton.

"El Mayo" detalló sus inicios en el narcotráfico: "Empecé a involucrarme con drogas ilegales en 1969, cuando tenía 19 años. Primero marihuana, después otras drogas, especialmente cocaína".

También admitió haber traficado 1.5 millones de kilos de esta sustancia, la mayoría con destino a Estados Unidos, y reconoció haber creado y dirigido el Cártel de Sinaloa.

"La organización que dirigí promovió la corrupción en mi país pagando a policías, comandantes militares y políticos", dijo ante un tribunal repleto de fiscales, agentes de la DEA y medios internacionales.

SENTENCIA AL MAYO ZAMBADA

La audiencia, que concluyó a las 12:34 p.m., estuvo encabezada por el juez Brian Cogan, quien sentenció al capo sinaloense a cadena perpetua y ordenó la confiscación de 15 mil millones de dólares.

Además, renunció a todos sus derechos de juicio y apelación, argumentando que "llegó el momento de reconocer medio siglo de actividad criminal".

Antes de finalizar, ofreció disculpas por el impacto humano de la violencia generada por sus órdenes: "Asumo la responsabilidad de todo y pido disculpas a todos los afectados por mis acciones".

Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en el aeropuerto rural de Doña Ana, Nuevo México, tras aterrizar en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo" Guzmán. La captura provocó una crisis interna en el Cártel de Sinaloa, desatando enfrentamientos entre facciones rivales que aún persisten.

Su abogado, Frank Pérez, afirmó que el capo no hará más declaraciones: "La información de El Mayo Zambada se queda con El Mayo Zambada".

Marcela Islas
Marcela Islas
Contenido Relacionado
Trump anuncia fecha del sorteo del Mundial 2026: será en Washington D.C.
Internacional / Mundo

Trump anuncia fecha del sorteo del Mundial 2026: será en Washington D.C.

Agosto 22, 2025

El anuncio se realizó en el Despacho Oval de la Casa Blanca, acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino

Eclipse Lunar total 2025: Todo lo que debes saber del fenómeno astronómico
Internacional / Mundo

Eclipse Lunar total 2025: Todo lo que debes saber del fenómeno astronómico

Agosto 22, 2025

Este fenómeno se extenderá durante cinco horas y 27 minutos, contando las fases de penumbra y parcialidad, siendo el más largo desde 2022

EU revisará visas de más de 55 millones de extranjeros: podrían ser revocadas o derivar en deportación
Internacional / Mundo

EU revisará visas de más de 55 millones de extranjeros: podrían ser revocadas o derivar en deportación

Agosto 22, 2025

De acuerdo con el Departamento de Estado, todos los portadores de visas estadounidenses están sujetos a un proceso de "revisión continua"