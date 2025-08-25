  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 25 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

“El Mayo” Zambada pide a los sinaloenses pongan un alto a la violencia y llama a la calma

A través de un comunicado, emitido por su abogado Frank Pérex, el excapo expresó su deseo de que la ciudadanía busque la paz

Ago. 25, 2025
“El Mayo” Zambada pide a los sinaloenses pongan un alto a la violencia y llama a la calma

Era una noticia anunciada: la declaración de culpabilidad de Ismael Zambada García ante una Corte de Estados Unidos por diversos delitos de índole federal y por el que se ofrecía una millonaria recompensa.

Su detención en el vecino país del norte, el 25 de julio de 2024, derivó en una fuerte guerra interna en el Cártel de Sinaloa (CDS), del cual “El Mayo” era fundador: Los Mayitos (liderada por “El Mayito Flaco”) contra Los Chapitos, que integraban los hijos de su compadre y cofundador de la organización Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien purga cadena perpetua en una cárcel estadounidense de máxima seguridad.

A “El Mayo” se le imputaron cargos de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas, y permaneció prófugo 50 años.

imagen-cuerpo

“EL MAYO” LLAMA A LA PAZ EN SINALOA

Tras declararse culpable, a través de su abogado Frank Pérez, “El Mayo” Zambada emitió un comunicado dirigido a la población de Sinaloa, en el que pide que evite la violencia y se mantenga la calma.

Además, el excapo manifestó su deseo de que en la comunidad prive la moderación, y busque la paz y la estabilidad para el estado: “El derramamiento de sangre no sirve para nada, solo profundiza las heridas y prolonga el sufrimiento”, indica el documento.

El llamamiento llega luego de un año de conflictos entre La Mayiza y La Chapiza debido a la detención de “El Mayo” en Estados Unidos, un acto que se calificó de entrega voluntaria, pero que el exnarco calificó de secuestro.

Luego de la audiencia de este lunes 25 de agosto, durante la cual reconoció los cargos y se declaró culpable, Zambada García podría ser sentenciado a cadena perpetua, condena que se espera para el 13 de enero de 2026.

imagen-cuerpo
Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Aerolínea exigirá a pasajeros con sobrepeso comprar dos boletos a partir de enero de 2026
Internacional / Mundo

Aerolínea exigirá a pasajeros con sobrepeso comprar dos boletos a partir de enero de 2026

Agosto 25, 2025

La medida ha generado polémica y críticas entre usuarios de la aerolínea, quienes argumentan que la nueva política podría ser discriminatoroa

China realiza el primer trasplante de pulmón de cerdo a un humano
Internacional / Mundo

China realiza el primer trasplante de pulmón de cerdo a un humano

Agosto 25, 2025

Este avance sigue a otros intentos recientes de trasplantes de corazón, riñón e hígado de cerdo a humanos, con resultados mixtos

Nadie está fuera de nuestro alcance: DEA celebra declaración de culpabilidad de El Mayo Zambada
Internacional / Mundo

"Nadie está fuera de nuestro alcance": DEA celebra declaración de culpabilidad de "El Mayo" Zambada

Agosto 25, 2025

El caso marca otro golpe al Cártel de Sinaloa y envía un mensaje claro a los líderes del narcotráfico internacional